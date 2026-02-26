Ny vd för Tallink Grupp

Styrelsen för Tallink Grupp har utsett Peep Jalakas till ny vd från den 6 april. Han tar över efter den nuvarande vd:n Paavo Nõgene som är kvar i koncernledningen till och med den 22 maj. Margus Schults lämnar koncernens ledningsgrupp från och med den 27 februari men fortsätter som vd för det finska dotterbolaget Tallink Silja Oy.

Peep Jalakas har sedan 2023 varit Head of Corporate Banking på AS SEB Pank och medlem i bankens ledningsgrupp. Under de senaste 20 åren har han haft flera ledande befattningar inom SEB där han bland annat ansvarat för företagskundsverksamheten och kreditavdelningen.

– Beslutet att utse Peep Jalakas till ny vd och ordförande för den verkställande ledningen speglar vår ambition att fortsätta bolagets strategiska tillväxt, stärka vår konkurrenskraft i en föränderlig omvärld och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Eftersom Peep Jalakas har en djup kompetens inom finanssektorn kommer Margus Schults, som idag ansvarar för detta område i koncernledningen, att återvända till Finland på heltid där han fortsätter som vd för Tallink Silja Oy, säger Enn Pant, ordförande för Tallink Grupps styrelse.