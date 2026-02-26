Kommunal: Varannan bussförare funderar på att lämna (uppdaterad version)

Över hälften av landet bussförare överväger att byta yrke enligt en medlemsundersökning som fackförbundet Kommunal har gjort. Sex av tio bussförare oroar sig enligt undersökningen för om de kommer att arbeta i yrket fram till pensionering. Skillnaderna är stora från region till region. Två tredjedelar av förarna i Sörmland vill vara kvar i jobbet om tre år medan bara en tredjedel av förarna i Blekinge vill vara kvar.
För Sverige som helhet uppger 53 procent av bussförarna inom Kommunal att de inte kommer att vara kvar eller är tveksamma till om de jobbar kvar i yrket inom tre år.
Ungefär 60 procent är mycket oroliga över om de kommer orka jobba med samma yrke fram tills pension.
Enligt Kommunals undersökning upplever också 52 procent av förarna att de inte kan ta en ordentlig lunchrast.
– Det är inte konstigt att många vill lämna yrket. Sjuktalen bland bussförare i Sverige är höga jämfört med många andra yrkesgrupper.
– Det är uppenbart att förarnas arbetsmiljö gör dem sjuka, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.
58 procent av förarna i undersökningen säger sig uppleva att det kan vara svårt att ta en kortare rast som toabesök eller kaffepaus. Omkring sex av tio anser att de har dålig möjlighet att påverka det egna arbetet och hälften anser att bemanningen är för låg.
– Regionpolitikerna måste fråga sig om busstrafiken i deras region är säker och vad som kan göras för att förbättra bussförarnas arbetsvillkor, säger Malin Ragnegård.
Jakop Dalunde (MP), trafikregionråd i Region Stockholm reagerar på de uppgifter som kommit fram i Kommunals undersökning.
– Det är allvarligt att så många bussförare upplever en ohållbar arbetssituation. Att personalen inom kollektivtrafiken har rimliga villkor och en fungerande arbetsmiljö är helt avgörande för att kollektivtrafiken ska rulla. I de senaste upphandlingarna som gjorts av kollektivtrafik i Region Stockholm har vi ställt tydligare och högre krav just kopplat till arbetsmiljö, det arbetet behöver fortsätta. Jag är öppen för att titta på ytterligare åtgärder om det behövs, säger Jakop Dalunde till Bussmagasinet.
Jag gick i pension 10 månader före jag skulle fylla 66. Orkade inte med att kliva upp 03:30 och sedan komma hem 19:30 för att upprepa sig nästa dag. 8 h sömn, ja inget liv med familjen när man tvingas till delade tjänster för att företaget inte kan erbjuda sina veteraner bra tjänster, som avtrappning efter 46 år i kollektivtrafikens tjänst. När man har pengar i ena vågskålen och personal i andra så vet vi vad som väger tyngst. Förutom långa arbetsdagar ska bussförarna dessutom ha en låg lön, som ger en 42% lägre pension som ingen pratar om förrän det är försent. Den enda lönen som får vara hög är den på HK? Bussbranschen biter sig själv i svansen när man negligerar de som verkligen bidrar till deras inkomster.
Ordspråk är gammal kunskap som nu gått förlorad i ett allt mer inkompetent och korrumperat land? Som man bäddar får man ligga. Snålheten bedrar visheten. Man måste satsa en krona för att få en tia. Den som inget vågar heller inget vinner. Anställda är företagets största tillgång. Arbetsglädje är den bästa motivationen. En bra anställd är som en fyrklöver; svår att hitta och tursam att ha.
Kommunal skyller på Regioner och bussföretag under tiden tjänar pengar. Utländska finans bolag köper svenska bussbolag och mjölkar svenska skattebetalare. Om 50% av kollektivtrafiken betalas med biljettintäkter och 50% med skattemedel, så borde det vara rimligt, att hela summan tillfaller befolkningen som betalar för kalaset.
För utländska finansbolag är det lönsamt att köpa ett svensk bussbolag och plundra Sverige på skattemedel. Allt detta är möjligt, för att det sitter en infrastruktur minister och tillåter det. Och hur man kan skapa vinst om inte genom att spara pengar på underhåll av bussar och personalen?
Till slut så blir det FARLIIGT med alla trötta busschaffisar bakom ratten.
4,5 timmars körning, 45 minuters rast. Tänk dig, i 4,5 timmar är dina händer och fötter bundna, du tvingas sitta i en stol och du har inte ens tid att gå på toaletten. Tänk på de sjukdomar du kommer att drabbas av denna orörlighet… I Sverige inser man att allt är en lögn. När arbetslösheten är hög öppnar kommunen omedelbart en busschaufförsutbildning, gör de arbetslösa busschaufförerna, och när en olycka inträffar och människor dör skyller de på busschaufförerna. Ingen pratar om de outbildade cheferna, cheferna som tror att de är något speciellt, de som gör företaget till ett familjeföretag, de svaga chaufförerna och fackföreningen som inte kan ge det nödvändiga stödet och bara tar in 500 kr i månadsavgift. Busschaufförerna i Sverige har de lägsta lönerna i Europa; de höjer inte löner för att förhindra att inflationen stiger, men cheferna tycker att de förtjänar 70-80 % av det… och det finns mycket andra problemer,..
Bussförarutropet har under flera år på olika sätt tagit upp bristerna i och kring bussförarbranschen.
Det har gjorts utredningar, rapporter mm sedan upphandlingarnas begynnelse utan förändringar. De som tillkommit i trafikavtalen senast är bra men alldeles för lite. Ta med personalen i beställningsprocessen. Ta tillbaka de mindre trafikområderna paralellt.
Använ arbetsmiljöundersökningarna som tas fram i samverkan och använd resultatet i kommande upphandlingar. Med ett högt värde ger bättre utgångspunkt i nästa osv. Förmånen årskort till de anställda bör ingå då det ger en morot till nyanställningar och de som redan kör.
Egen sektion för BBA personalen. Pensionen minst upp till Sobonas dvs 6% högre än idag.
Vi la motioner till K kongressen utan av ett av dem gick igenom.
Hur många heltidsanställda finns på förbundet som jobbar med trafik? 1 och en halv har nämnts. Så ja, det finns mycket att göra.
Att lägga ner Gatukontoret var ett stort misstag. Men även underhållet från huvudman trafikförvaltning är under all kritik.
Kort och gott ta med personalen i allt arbete även tydligare trafik politiskt.
Tack för mig / oss