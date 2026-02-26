Kommunal: Varannan bussförare funderar på att lämna (uppdaterad version)

Över hälften av landet bussförare överväger att byta yrke enligt en medlemsundersökning som fackförbundet Kommunal har gjort. Sex av tio bussförare oroar sig enligt undersökningen för om de kommer att arbeta i yrket fram till pensionering. Skillnaderna är stora från region till region. Två tredjedelar av förarna i Sörmland vill vara kvar i jobbet om tre år medan bara en tredjedel av förarna i Blekinge vill vara kvar.

För Sverige som helhet uppger 53 procent av bussförarna inom Kommunal att de inte kommer att vara kvar eller är tveksamma till om de jobbar kvar i yrket inom tre år.

Ungefär 60 procent är mycket oroliga över om de kommer orka jobba med samma yrke fram tills pension.

Enligt Kommunals undersökning upplever också 52 procent av förarna att de inte kan ta en ordentlig lunchrast.

– Det är inte konstigt att många vill lämna yrket. Sjuktalen bland bussförare i Sverige är höga jämfört med många andra yrkesgrupper.

– Det är uppenbart att förarnas arbetsmiljö gör dem sjuka, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.

58 procent av förarna i undersökningen säger sig uppleva att det kan vara svårt att ta en kortare rast som toabesök eller kaffepaus. Omkring sex av tio anser att de har dålig möjlighet att påverka det egna arbetet och hälften anser att bemanningen är för låg.

– Regionpolitikerna måste fråga sig om busstrafiken i deras region är säker och vad som kan göras för att förbättra bussförarnas arbetsvillkor, säger Malin Ragnegård.

Jakop Dalunde (MP), trafikregionråd i Region Stockholm reagerar på de uppgifter som kommit fram i Kommunals undersökning.

– Det är allvarligt att så många bussförare upplever en ohållbar arbetssituation. Att personalen inom kollektivtrafiken har rimliga villkor och en fungerande arbetsmiljö är helt avgörande för att kollektivtrafiken ska rulla. I de senaste upphandlingarna som gjorts av kollektivtrafik i Region Stockholm har vi ställt tydligare och högre krav just kopplat till arbetsmiljö, det arbetet behöver fortsätta. Jag är öppen för att titta på ytterligare åtgärder om det behövs, säger Jakop Dalunde till Bussmagasinet.