Muthärvan på SL: SL:s egna pengar kan ha använts

De mångmiljonbelopp som flera anställda på SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, misstänks ha tagit emot kan ha varit SL:s egna pengar. Enligt lokaltidningen Mitti är det en hypotes som åklagaren i målet, Anders Fors nu ser på. Åklagaren uppger också att ytterligare ett företag kan vara inblandat i härvan. Totalt handlar muthärvan på SL om cirka femton miljoner kronor till tre SL-anställda och en anhörig till en av dessa misstänks ha tagit emot av ett Uppsalaföretag.

Uppsalaföretaget var i sin tur underleverantör till ett annat företag som SL hade avtal med. Uppsalaföretaget ska ha förmedlat utrustning till busshållplatser.

Till Mitti säger åklagaren i fallet, Arne Fors, att ytterligare ett företag, förutom Uppsalaföretaget, kan vara inblandat i muthärvan.

– Det bolag som vi misstänker har betalat mutorna har i sin tur fakturerat ett annat företag med ett högre belopp. Det är dessa betalningsströmmar vi försöker klarlägga, alltså hur mutbetalningarna har finansierats. Hypotesen är att pengarna kommer från regionen, säger Arne Fors till Mitti.

Den hypotes som åklagaren nu undersöker kan exempelvis innebära att det andra företaget har fakturerat SL för material och produkter som inte har levererats.

Sedan kan en tjänsteman på SL enligt hypotesen ha attesterat fakturorna och pengarna har betalats ut till det andra företaget. Därpå har en del av pengarna skickats tillbaka till SL-tjänstemannen eller andra som deltar i upplägget. I praktiken skulle det alltså vara SL:s egna pengar som har finansierat mutorna.

Åklagaren uppger för Mitti att han på torsdagen sannolikt kommer att begära at de två personer som sedan 13 februari sitter häktade i härvan ska omhäktas i ytterligare två veckor.

Mutbrotten ska enligt åklagaren ha begåtts mellan den 1 januari 2023 och 31 december 2024.