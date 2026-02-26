Volvos eldrivna turistbussar till Norge

Flera norska bussföretag har beställt sammanlagt femton elektriska turistbussar från Volvo. Bussarna är byggda på Volvos elbusschassi BZR med kaross från finska Carrus Delta. Volvos nya, eldrivna turistbuss lanserades i september i fjol. De första leveranserna är planerade till hösten i år.

Bussarna har en batterikapacitet på upp till 720 kWh och en räckvidd på upp till 700 kilometer enligt testnormen SORT 3.

Utöver själva bussarna har kunderna valt en helhetslösning som kombinerar ordrarna av själva bussarna med serviceavtal och Volvo Bussars garanti gällande energiförbrukning, Usable Energy Commitment. I det ingår livscykeltjänster exempelvis hantering av ett anda liv för batterierna när de är för trötta för att driva bussarna.

– Gensvaret från marknaden visar tydligt att kunderna har väntat på en sådan här lösning, säger Svenn-Åge Løkken, marknadsdirektör för Volvo Bussar i Norge.

Fem norska bussföretag har nu beställt den eldrivna turistbussen från Volvo. Det är Jenssen Mobility, Schaus Buss, Charterbuss.no AS, Stjørdal Meråker Trafikkskole och Bussring. Bussarna kommer att användas i bland annat flygbusstrafik, turist- och beställningstrafik samt transporter av kryssningspassagerare.

– Jenssen Mobility har valt elektriska turistbussar från Volvo Bussar för att få en pålitlig europeisk kvalitetsprodukt. När det geopolitiska läget är osäkert är leveranssäkerhet och långsiktig stabilitet viktigare än någonsin. Beslutet bidrar till att stärka europeisk industri med höga krav på säkerhet, kvalitet och hållbarhet, säger Frode Jenssen, vd för Jenssen Mobility.