Resenärer ger bottenbetyg till busstrafiken i Storstockholm

Inte på tio år har bussresenärerna i Storstockholm varit så missnöjda med SL:s busstrafik som i fjol. Då rasade nöjdheten med busstrafiken med fem procentenheter jämfört med året innan. Bara tre av fyra resenärer sa sig vara nöjda med bussarna. Men ännu sämre betyg får pendeltågen som tillsammans med busstrafiken drar ner betyget på kollektivtrafiken i Storstockholm.

Två områden utanför Stockholms innerstad står för den största nedgången när det gäller nöjda kunder i busstrafiken. Det är dels söderort, Huddinge och Botkyrka, dels Nacka/Värmdö. I båda områdena tog Nobina över trafiken och hade stora uppstartsproblem.

De kraftiga nedskärningarna i busstrafiken i Stockholms innerstad som SL gjorde i augusti 2024 slår igenom tydligt i SL:s kundundersökningar. Förra året var fyra av tio resenärer missnöjda med turtätheten. Det är den sämsta siffran sedan mätningarna började 2014. Innan pandemin var tre fjärdedelar av resenärerna nöjda med hur ofta innerstadsbussarna gick.

Missnöjet är också stort med trängseln ombord på innerstadsbussarna – sex av tio resenärer anser att det är för trångt ombord. Även det är den sämsta siffran sedan 2014. Totalt var 77 procent av resenärerna med innerstadsbussarna nöjda med sin resa.

Busstrafiken utanför innerstan får genomgående högre betyg av resenärerna än innerstadstrafiken. Bäst betyg får Norrtäljetrafiken med 88 procent nöjda resenärer, följd av Norrort/Vallentuna med 82 procent och Tyresö med 78 procent. Men av SL:s färska kvalitetsmätning framgår det att nöjdheten med SL:s busstrafik som helhet förra året var den sämsta på tio år med 25 procent missnöjda resenärer.

För SL:s trafik totalt anser varannan resenär att det är för trångt ombord på bussar och i spårtrafiken.

SL:s analyser visar att tidhållningen och turtätheten är de kvalitetsfaktorer som påverkar bussresenärernas nöjdhet mest. Trängsel har begränsad påverkan på nöjdheten totalt sett.

Av trafikslagen får pendeltågen sämst betyg (61 procent nöjda resenärer). Tunnelbanan hade förra året 86 procent nöjda resenärer, lokalbanorna 88 procent, pendelbåtarna 97 procent och skärgårdstrafiken 95 procent nöjda resenärer.