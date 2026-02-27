Klart: Amerikanska Lyten köper Northvolt

Det amerikanska företaget Lytens köp av batterifabriken Northvolt i Skellefteå samt Northvolt Labs i Västerås är nu klart. Verksamheten i Skellefteå ska återupptas under andra halvåret i år och där producera battericeller. I både Skellefteå och Västerås kommer ett återanställningsprogram att inledas och i Skellefteå planerar Lyten att under det närmaste året anställa mer än 600 medarbetare. Det skriver Lyten i ett pressmeddelande.

Det var i mars förra året som batteritillverkaren Northvolt ansökte om konkurs för Northvolt AB, Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB och Northvolt Systems AB. Då arbetade omkring 5 000 personer på Northvolt i Sverige, flertalet av dem i Skellefteå. Lyten har sitt huvudkontor i San Jose, Kalifornien.

I augusti blev det klart att det amerikanska företaget Lyten ville ta över Northvolts verksamhet i Sverige och Tyskland. Lyten bekräftar nu att affären är klar. Värdet uppges till närmare fem miljarder dollar, cirka 45 miljarder kronor. Förvärvet omfattar den befintliga tillverkningskapaciteten för batterier om 16 GWh, mer än 160 hektar mark, infrastruktur med mera. Dessutom ingår det som av Lyten beskrivs som ”det största och mest avancerade forsknings- och utvecklingscentret för batterier i Europa”.

Anläggningen i Skellefteå, Northvolt Ett, ska tillverka litium-jon-NMC-battrerier för bland annat batterilagringssystem, elfordon och andra mobilitetssystem.

Enligt Lyten ska ett nytt företag, Lyten Industrial Hub, bildas med placering i Skellefteå. Med den infrastruktur som har byggts av Northvolt och tillgången till rikligt med vattenkraft ska batteritillverkning och ett datacenter för AI (artificiell intelligens) samordnas.

– När affären nu är genomförd är vi glada att kunna återuppta produktionen och starta ökningen av verksamheten i Sverige, en produktionslinje i taget. I Skellefteå har vi bevisat att vi kan producera battericeller av hög kvalitet som möter kundernas behov. Forsknings- och utvecklingsarbetet i Västerås kommer att vara en hörnsten i vår ambition att möta framtida efterfrågan på marknaden med både högpresterande NMC- och nästa generations litium-svavelbatterier, säger Matthias Arleth, vd för Lyten Sverige.

Lyten grundades 2015, förutom av styrelseordföranden Lars Herlitz och vd;n Dan Cook även av William Wratith II och Scott Mobley som båda ingår i företagsledningen.