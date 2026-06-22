Världsstjärna får egen unik flygbusslinje

För första gången i Sverige får en världsstjärna en egen flygbusslinje. Det är rapparen, sångaren, skådespelaren med mera Bad Bunny som den 9 – 11 juli håller konserter på Strawberry Arena i Solna, den svenska fotbollens nationalarena. Över 50 000 internationella besökare väntas resa till Stockholm för att se och höra stjärnans enda konserter i Norden. Vy Flygbussarna lanserar då en direktbuss mellan Arlanda flygplats och Arenastaden.

Linjen kommer att köras under tre dagar med avgångar varje timme mellan klocka 9.15 och 16.15. Bussföretaget lovar premiumkomfort och en stämningsfull miljö ombord.

Fakta om Bad Bunny Bad Bunnys riktiga namn är Benito Antonio Martínez Ocasio. Han är född i San Juan, Puerto Rico 1994 och har gjort ett starkt avtryck i den globala musikbranschen. Han musik, reggaeton, innehåller inslag av trap (en variant av hip-hop från sydstaterna i USA), latinamerikansk musik, hip-hop med mera. Med sin unika stil anses han ha förnyat den urbana musikstilen och fungerat som en dörröppnare för andra latinamerikanska musiker.

Under Bad Bunnyhelgen förvandlas Arenastaden till en levande festivaldestination med DJ:s, food trucks, aktiviteter, hotellupplevelser och förfester. Genom direktbussen får besökare möjlighet att komma till området tidigare under dagen och ta del av allt som händer runt omkring konserterna.

– Tillsammans vill vi skapa en sammanhängande upplevelse för internationella gäster där resan blir en naturlig del av besöket – från att man landar på Arlanda tills man kliver in i festivalstämningen i Arenastaden, säger Vincent Salzedo, chef marknad och digital utveckling för kommersiell trafik för buss på Vy i Sverige.

Satsningen genomförs i samarbete med aktörerna bakom Arenastaden Goes Live, där Fabege, Westfield Mall of Scandinavia, Strawberry Arena, Quality Hotel Strawberry Arena, Comfort Hotel Solna och flera andra partners gått samman för att skapa en levande destination med musik, aktiviteter, food trucks, restauranger och upplevelser före och efter konserterna. Bad Bunnys konserter på Strawberry Arena arrangeras av Live Nation.