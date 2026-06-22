När Länstrafiken Kronoberg snart går ut i en ny upphandling av all busstrafik i regionen kommer trafiken att delas upp i fyra paket – och ett femte som kopplas samman med något av de övriga fyra. Avtalen ska ha olika längd. En ny ersättningsmodell införs som ska göra att bussföretagens risktagande blir lågt. Och när det brister i trafiken är viten inte det första som Länstrafiken tar till. Det är några av de styrande principer för upphandlingen som regionens trafikpolitiker ska ta ställning till på fredag.

Upphandlingen är resultatet av Connect Bus genomklappning som gör att bussföretaget drar sig ur trafiken i Kronoberg i förtid, i december 2028.

Som vi tidigare rapporterat kommer trafiken att tilldelas minst två bussföretag till skillnad mot idag där Connect Bus har all trafik.

Länstrafiken vill att upphandlingen ska delas upp i fyra paket: Växjö stadstrafik med cirka 42 tursatta fordon och ca 26,88 % av trafikvolymen; Regiontrafik Mitt, cirka 57 tursatta fordon och ca 27,50 % av trafikvolymen; Regiontrafik Väst med Älmhults stadstrafik, cirka 39 tursatta fordon och ca 23,15 % av trafikvolymen, Regiontrafik Öst, cirka 39 tursatta fordon och ca 22,47 % av trafikvolymen.

Till det kommer Alvesta stadstrafik som antingen kan ingå i paketet Växjö stadstrafik eller Regiontrafik väst.

Risker

Länstrafiken vill göra risktagandet för bussföretagen så lågt som möjligt, samtidigt som villkoren för bussförarna blir bättre. En helt ny ersättningsmodell införs. Den bygger på fyra grundpelare. De är en fast, årlig ersättning per trafikpaket, en fast ersättning per buss och år, rörlig ersättning per tidtabellstimme samt rörlig ersättning per tidtabellskilometer.

Alla ersättningar indexregleras enligt de rekommendationer som Indexrådet vid Partnersamverkan har fastställt. Det gäller också eventuella viten för trafikföretagen.

Men vite är inte det första som Länstrafiken tar till när något brister i bussföretagens sätt att sköta trafiken. Istället ska länstrafiken och trafikföretaget först ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna. Först om planen inte följs eller inte ger tillräckligt bra resultat blir det aktuellt med vite.

Dessutom ska de viten som bussföretagen får betala öronmärkas för förbättringar. De ska läggas i en pott för gemensamma utvecklings- och förbättringsområden för att skapa en bättre kundupplevelse, alternativt bättre arbetsmiljö för förarna.

Samverkan och avtalstider

Länstrafiken vill också införa en tydlig och strukturerad modell för samverkan med trafikföretagen, inte minst när det gäller tidtabellsarbetet. Detta påverkar i hög grad förarnas arbetstider. I tidtabellsarbetet ska parterna utgå från Partnersamverkans vägledning.

Tanken är att vinnande trafikföretag ska ta över bussarna från Connect Bus. Där ingår både elbussar och dieselbussar. När Länstrafiken har samrått med trafikföretagen har dessa pekat på att restvärdet för bussarna är osäkert. Därför vill Länstrafiken att avtalstiden på Växjö stadstrafik som körs med elbussar är längre än på de övriga trafikpaketen.

För Växjö föreslår Länstrafiken ett avtal på 10,5 år, fram till juni 2039 då bussarnas ålder är cirka fjorton år. För de övriga paketen föreslås en avtalstid på 7,5 år till juni 2036.

Länstrafiken har utrett vad som skulle kunna skötas i egen regi av regionen/Länstrafiken.

Att köra själva trafiken i egen regi är inte aktuellt. Däremot kan en del av de uppgifter som idag sköts av trafikföretagets trafikledning tas över i egen regi av Länstrafiken. Det handlar om är de kundnära delarna av information kring trafikstörningar.