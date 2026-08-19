Forskare och experter: Problemen i transportsystemet samma som för femton år sedan

Åren går men trots alla ”historiska” satsningar är utmaningarna i transportsystemet samma idag som för femton år sedan. Nu behövs ett rejält omtag, skriver forskare och trafikexperter i en debattartikel i Altinget mot bakgrund av en ny rapport: ”Ännu en “historisk” satsning eller förändring på riktigt? Fem förslag för en omkalibrerad infrastrukturplanering”. Nu gäller det att sätta tillgänglighet och transporteffektivitet i fokus, skriver experterna.

I rapporten konstaterar experterna att inrikes transporter står för cirka 35 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Under de senaste åren har utsläppen ökat.

– Att ställa om bränslen och elektrifiera fordonsflottan är nödvändiga pusselbitar, men det räcker inte, skriver John Hultén, programchef för innovationsprogrammet ShiftSweden, Aako Raaofi, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen, Anders Roth, mobilitetsexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet samt Karolina Isaksson, professor vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

De menar att nyckeln till att skapa en långsiktigt hållbar transportförsörjning och bättre livsmiljöer i hela landet ligger i hur planeringen görs.

– Dagens metoder har sina rötter i 1950- och 60-talen då utmaningen handlade om att bygga ut ett vägsystem för massbilism. Idag fungerar det inte att bara göra mer av samma skriver experterna.

– I stället för att enbart fråga oss hur mycket trafiken kommer att öka, bör vi utgå från vilket samhälle vi vill skapa – och hur vi kan använda och utveckla infrastrukturen för att nå dit.

– Sätt tillgänglighet och transporteffektivitet i fokus, uppmanar experterna.