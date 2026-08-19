Lättnad för krisande elbusstillverkare

Den finansiella pressen på den krisande holländska elbusstillverkaren Ebusco lättnar något. En av företagets aktieägare, Rhein Holding, har nu åtagit sig att satsa sex miljoner euro (cirka 65 miljoner SEK), i företaget i form av nya aktier.

I fredags presenterade Ebusco sin halvårsrapport. Där varnade företaget att Ebuscos likviditet och finansiella ställning är fortsatt starkt ansträngd vilket indikerar en väsentlig osäkerhet om huruvida Ebusco kan fortsätta sin verksamhet som koncern, heter det i rapporten.

Nu har en av aktieägarna, Rhein Holding, åtagit sig att ställa upp med friskt aktiekapital på 60 miljoner euro. Rhein Holding har idag 5,1 procent av aktierna i Ebusco. Enigt avtalet ska närmare 32 miljoner nya aktier emitteras, vilket ökar Rhein Holdings andel till cirka 16,6 procent av aktierna. Pengarna från Rhein Holding kommer i två etapper om tre miljoner euro vardera, dels en post de närmaste dagarna, dels en post innan slutet av månaden.

– Investeringen representerar ett starkt förtroende från en befintlig aktieägare för Ebusco och dess framtidsutsikter, skriver Ebusco med anledning av Rhein Holdings satsning.

– Investeringen stärker Ebuscos likviditet på kort sikt och öppnar för en större flexibilitet när det gäller att genomföra företagets planer.