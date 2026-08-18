Nu är Örebros BRT-linje elektrisk

Nu är Örebros uppmärksammade BRT-linje Citylinjen elektrisk. Åtminstone till en stor del eftersom alla elbussarna inte är på plats än. Citylinjen är egentligen två linjer i Örebro med hög turtäthet, egna körfält, centralt placerade hållplatser och prioritet vid trafiksignaler. Bussar och hållplatser har en egen design.

På måndagen rullade tretton helt nya elbussar, Volvo 7900 Electric Articulated, ut i trafik på Citylinjens båda linjer. Under hösten ska ytterligare tio nya elbussar sättas i trafik på Citylinjen. Till det kommer 19 elbussar i den övriga stadstrafiken.

Stadstrafiken i Örebro körs av Svealandstrafiken som i april 2022 la en stororder på elbussar hos den holländska busstillverkaren Ebusco som senare hamnade i en djup kris. Ordern till Ebusco omfattade även 23 bussar till Citylinjen i Örebro.

Ebuscos kris och stora leveransproblem ledde till att samtliga svenska bussföretag som beställt bussar hos Ebusco annullerade sina order. I januari förra året beställde Svealandstrafiken istället 73

elbussar från Volvo, bland dem bussarna till Citylinjen. Senare utökades ordern till 106 elbussar.

I väntan på de nya elbussarna har Citylinjen trafikerats med äldre, biogasdrivna ledbussar.