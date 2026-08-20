Regeringen vill ha tydligare taxipriser

Priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Nu ger regeringen i uppdrag till Transportstyrelsen att se över hur prisinformationen ska bli tydligare, rapporterar Sveriges Radio. ”Det viktiga är att få stopp för oskäligt dyra taxiresor”, säger infrastrukturminister Andreas Carlson(KD) till SR.

– Uppdraget till Transportstyrelsen handlar om att förbättra informationen til taxiresenärer. Den ordning vi har idag kan vi inte ha i Sverige. Informationen om vad taxiresan kommer att kosta behöver bli tydligare, säger Andreas Carlson till SR.

Bakgrunden är att anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga taxipriser har skjutit in höjden. Från 2024 till 2025 fördubblades anmälningarna. Konsumentverket har i en rapport presenterat en rad exempel på hur taxikunder har blivit uppkörda, inte minst vid resor till eller från Arlanda flygplats.

Företrädare för besöksnäringen har också hävdat att enbart i Stockholm luras omkring tusen besökare dagligen av oseriösa taxiförare.

Transportföretagen har krävt fler fysiska kontroller av taxi, samverkan mellan myndigheter och branschen och att myndigheterna använder all den data som faktiskt finns att tillgå.