Ökad känsla av trygghet i Stockholms kollektivtrafik

Resenärerna i SL-trafiken, det vill säga kollektivtrafiken i Region Stockholm, känner sig allt tryggare enligt statistik från SL, Trafikförvaltningen i regionen. Enligt siffrorna avstår allt färre från att åka kollektivt av rädsla och skadegörelsen i kollektivtrafiken fortsätter att minska.

Siffrorna visar också att AI-övervakning på femton tunnelbanestationer har bidragit till att hindra 47 självmordsförsök.

Andelen SL-resenärer som uppger att de någon gång har avstått från att resa kollektivt på grund av otrygghet har gått ner från 23 till 19 procent sedan toppnoteringen 2021.

Antalet anmälda skador på grund av skadegörelse har minskat från 184 551 fall år 2018 till 56 196 år 2025.

Den AI-baserade videoanalys som SL har infört på femton tunnelbanestationer med cirka 270 kameror larmar automatiskt när någon befinner sig på eller nära spåren. Det innebär att SL:s trygghetscentral kan agera snabbare. Sedan starten och fram till och med i juni har systemet bidragit till att förhindra 47 självmordsförsök.