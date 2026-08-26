Gotlandstrafiken: Svag inledning på sommaren

Destination Gotland hade under högsäsongen färre resenärer än förra sommaren och juni blev en besvikelse. Det extra resestöd som staten har tillfört har än så länge inte någon förändring när det gäller volymen resor, men fler än tidigare väljer bort de billigare avgångarna. Det framgår av Gotlandsbolagets delårsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen.

Under högsäsongen, veckorna 25 – 33, reste 758 320 passagerare med Destination Gotland. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med samma period förra året. Juni blev klart svagare än vad Destination Gotland hade väntat sig.

Ostadigt väder och en svagare köpkraft hos hushållen är två faktorer som Destination Gotland pekar på. Däremot tror man inte på att färjepriserna skulle ha påverkat resandet negativt.

– Bokningsmönstret visar att fler resenärer väljer de mer attraktiva avgångarna trots ett högre pris, medan avgångar med lägre priser och mer ledig kapacitet väljs i mindre utsträckning”, skriver Destination Gotland.

Gotlänningarnas resande ligger samtidigt på ungefär samma nivå som föregående år under högsommarveckorna. Det extra statliga resestödet som infördes den 1 juli har än så länge inte inneburit någon tydlig förändring i resvolymerna, konstaterar Destination Gotland.

Kryssningar

Destination Gotland ägs av Gotlandsbolaget som också äger Go Nordic Cruiseline, kryssningslinjen mellan Köpenhamn och Oslo. Tillsammans med Viking Line äger Gotlandsbolaget också Gotland Alandia Cruises med fartyget Birka Gotland.

Enligt kvartslsrapporten är resandet med Birka Gotland på samma nivå som förra året. Kryssningarna till Visby pekas ut som mycket attraktiva.

Go Nordic Cruiseline visar under det andra kvartalet liknande nivåer som 2025. Under högsäsongen, veckorna 25-33 reste 169 358 gäster med rederiet, vilket är en minskning med 4,8 procent.