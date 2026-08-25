Nytt nattåg mellan Sverige och kontinenten

Sverige får i april 2028 en ny nattågsförbindelse till kontinenten. Då startar företaget Euro Sleeper en ny linje från Bryssel till Malmö med stopp även i Antwerpen, Rotterdam, Haag och Amsterdam.

Trafiken kommer att köras tre gånger i veckan i vardera riktningen med avgångstid från respektive ändstation omkring klockan 19 och ankomst till den andra ändstationen omkring klockan 10 nästa morgon.

European Sleeper kör idag nattåg på linjerna Bryssel – Paris, Paris – Berlin och Bryssel – Milano.

European Sleeper planerar att köra trafiken mellan Bryssel och Malmö i samarbete med det privata tyska tågföretaget RDC. RDC tar nästa månad över nattågen mellan Berlin, Hamburg och Stockholm när SJ upphör med trafiken på rutten. RDC har varit partner till SJ sedan 2022 och svarat för SJ EuroNights trafik i Tyskland.