Buss- och lastbilstillverkare kräver andrum och skyndsamhet från EU

Övergången till utsläppsfria tunga fordon i Europa hämmas av en alarmerande försening av de förutsättningar som kärvs. Utbyggnaden av bland annat ladd- och tankinfrastruktur för el- och bränslecellsfordon går alldeles för långsamt. Det gör att fordonsindustrin riskerar miljardviten därför att marknaden inte investerar i utsläppsfria fordon i den takt som EU kräver. Det hävdade vd:arna för sju av de största europeiska buss- och lastbilstillverkarna vid en gemensam presskonferens på mässan IAA Transportation i Hannover på måndagen.

Företagsledarna från Scania och Traton, AB Volvo, MAN Truck & Bus, Iveco, Ford Otosan samt Daimler Truck betonade på presskonferfensen att deras företag helhjärtat ställer sig bakom EU:s krav när det gäller minskade koldioxidutläpp från tunga fordon. De betonade också att det redan finns ett brett utbud av utsläppsfria lastbilar och bussar.

Enligt branschorganisationen ACEA finns idag mer än 25 europatillverkade emissionsfria bussar på marknaden idag.

– Men de förutsättningar som krävs för att transportföretag ska kunna använda sådana fordon i stor skala saknas och utbyggnaden av infrastrukturen ligger minst tre år efter vad som behövs. Utbyggnaden sker inte heller nu tillräckligt snabbt, framhöll ledarna för de ledande buss- och lastbilstillverkarna.

Även om presskonferensen till stor del handlade om lastbilar, är frågan akut även för bussföretag. Det gäller inte minst den långväga linjetrafiken, likaså turist- och beställningstrafiken.

För lastbilar finns idag färre än 2 000 publika laddstationer i Europa. Enligt ACEA behövs minst 700 nya sådana laddstationer varje månad. Flertalet av stationerna ligger dessutom på platser som inte passar den långväga busstrafiken.

EU-parlamentet beslutade i april 2024 att buss- och lastbilstillverkarna under de kommande åren måste minska koldioxidutsläppen från nya fordon dramatiskt. Annars drabbas de av straffavgifter. Om målen för 2030 missas med endast tre procent kommer buss- och lastbilstillverkarna att riskera straffavgifter på närmare 25 miljarder euro. Det är pengar som annars skulle kunna användas till att fortsätta utveckla emissionsfria transporter, varnade företagsledarna.

De krävde på presskonferensen att EU ska ge fordonsindustrin ett andrum och inte kräva några miljardviten om de uppsatta tidsmålen inte nås.

Under flera år har företrädare för fordonsindustrin och för bussbranschen varnat för de krav som EU ställer när det gäller takten i införandet av tuffa emissionskrav för bussar och lastbilar.