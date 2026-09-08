Kronoberg får nolltaxa för en dag

I samband med den internationella bilfria dagen den 22 september erbjuder Länstrafiken Kronoberg fria resor med buss och tåg i Kronobergs län. Det är tredje året i rad som Länstrafiken har sin Gröna dag. Syftet är att locka fler att testa kollektivtrafiken.

Under förra årets Gröna dag i Kronoberg ökade resandet med kollektivtrafiken i länet med tretton procent, jämfört med en vanlig septembermåndag. Då gjordes 31 200 resor med Länstrafiken jämfört med 27 600 resor de två föregående måndagarna.

För att kunna utnyttja de fria resorna behöver resenären hämta en gratisbiljett i Länstrafikens app. I fjol hämtades 6 424 sådana biljetter.

Den internationella bilfria dagen är en del av den europeiska mobilitetsveckan som syftar till att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Veckan äger rum den 16 – 22 september.