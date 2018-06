Största kollektivtrafikmuseet får ny chef

Sveriges ledande museum när det gäller lokaltrafik, Spårvägsmuseet i Stockholm, får ny chef, Eva Ramberg. Trots namnet belyser museet alla aspekter av lokaltrafik och har även ett antal bussar i samlingarna. Eva Ramberg kommer närmast från Kungliga Myntkabinettet samt Tumba Bruksmuseum där hon varit museichef. Spårvägsmuseet är för närvarande stängt på grund av flytt och öppnar åter år 2020 i Gasverksområdet, Norra Djurgårdsstaden i norra Stockholm.

Spårvägsmuseet ägs och drivs av Trafikförvaltningen vid Stockholms Läns Landsting. Museets dokumentation av lokaltrafiksektorn och samlingarna är de mest heltäckande i landet.

– Spårvägsmuseet är ett favoritmuseum för många. Det har varit en välkomnande och inspirerande plats under lång tid och jag ser verkligen fram emot att vara med utveckla det nya Spårvägsmuseet tillsammans med mina nya kollegor, säger Eva Ramberg.

Hon tillträder den 1 oktober i år. Eva Ramberg har nära trettio års erfarenhet av olika verksamhetsområden på museer både som konservator och chef, inte minst inom teknik- och fordonshistoria.

I september 2017 lämnade Spårvägsmuseet Södermalm för flytt till nya lokaler som just nu färdigställs i Norra Djurgårdsstaden. Det nya Spårvägsmuseet i Hjorthagen öppnar under våren 2020. Under tiden magasineras samlingarna i SL:s Brommadepå. De sökbara databaserna med historiska fotografier, reklam och ritningar är tillgängliga på Spårvägsmuseets hemsida.

– Det känns väldigt roligt att få vara med och öppna ett helt nytt museum. Jag ser fram emot att återuppta gamla kontakter från mina år på Tekniska museet och etablera nya. Jag vet att det finns många engagerade och kunniga människor i olika föreningar och klubbar inom Spårvägsmuseets samlingsområden, säger Eva Ramberg.