Kollektivtrafiken kostar nästan 50 miljarder

Kostnaderna för den subventionerade kollektivtrafiken i Sverige var förra året 48,8 miljarder kronor. Hälften av kostnaderna täcktes av skattebetalarna, medan intäkterna från verksamheten (främst biljettintäkter), svarade för resterande 24,4 miljarder kronor. Det framgår av myndigheten Trafikanalys sammanställning av statistiken för den regionala kollektivtrafiken under 2018.

Stockholms län, där SL har ansvaret för trafiken, dominerar den svenska kollektivtrafkmarknaden stort. År 2018 var verksamhetsintäkterna för kollektivtrafiken i Stockholms län cirka 12 miljarder kronor. Det är 50 procent av landets totala verksamhetsintäkter för subventionerad regional kollektivtrafik. Stockholms län står också för knappt 43 procent av de totala kostnaderna.

Genomsnittskostnaden för en kollektivtrafikresa i Sverige var förra året 30 kronor, varav hälften var skattesubvention. Både kostnader och intäkter varierar mycket mellan länen. Under 2018 var kostnaden per resa högst i Kalmar län med drygt 83 kronor och intäkten 43 kronor. Nettokostnaden (kostnad minus intäkt) per resa varierar från 10 kronor i Stockholms län till 61 kronor per resa i Dalarnas län.

Antalet påstigningar per invånare är flest i storstadslänen; i Stockholms län 365 påstigningar per person, i Västra Götaland 195 och i Skåne 123. Minst antal påstigningar per invånare hade Gotlands län med endast 16 påstigningar per person år 2018.

Bussen fortsätter att dominera svensk kollektivtrafik. Den största ökningen i antalet påstigningar under det senaste decenniet har skett inom busstrafiken som ökat med 194 miljoner påstigningar under de senaste 10 åren. Fartyg har haft den minsta ökningen, från 9 till 14 miljoner.

Den kommersiella kollektivtrafiken fortsätter att vara blygsam. Mätt i antal avgångar är ungefär 99,7 procent av den regionala kollektivtrafiken samhällsorganiserad, och resterande 0,3 procent kommersiell.