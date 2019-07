Det blev MAN som placerade sig i topp när det gäller nyregistrerade tunga bussar i Sverige under juli. Juni blev också en rekordmånad när det gäller nyregistrerade elbussar i landet, främst på grund av att leveranser av fullelektriska ledbussar från VDL till Umeå, men också fem elbussar från BYD till Transdev för trafik i Märsta, norr om Stockholm och en BYD till Nobina för trafik i Ale.

Under juni registrerades totalt 449 nya bussar (både lätta och tunga), 358,2% fler än under samma tid förra året, då 98 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – juni 836 bussar, 134,2% fler än förra året, då 357 stycken registrerades enligt statistik från Bil Sweden.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 353 under juni, 377,0% fler än under samma tid förra året då 74 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – juni 686 tunga bussar, 160,8% fler än under motsvarande period förra året då 263 registrerades enligt Bil Swedens siffror.

Men till de siffrorna ska läggas de sex bussar från BYD som nämnts ovan. Bil Swedens statistik är nämligen ofullständig och omfattar inte direktimporterade bussar. Vi har därför kompletterat tabellen nedan med hjälp av Nobina och Transdev som båda direktimporterar sina elbussar från BYD.

VDL:s siffror lyfte under juni främst på grund av stora leveranser till Transdev i norra Storstockholm och till Umeå.

Här är listan över nyregistrerade tung bussar i Sverige under juni:

MAN 91

VDL 88

Mercedes-Benz 70

Scania 47

Volvo 38

Setra 7

BYD 6

Temsa 5

Neoplan 4

Iveco 2

Irizar 1