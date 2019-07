Ny stororder till Volvo Bussar

Volvo Bussar har fått en ny stororder från Förenade Arabemiraten. Det är transportdepartementet i Abu Dhabi som har beställt 168 långfärdsbussar i premiumklassen från Volvo Bussar och återförsäljaren Famco Al Futtaim Auto & Machinery Co (Famco). Ordern på chassierna är den hittills största i Abu Dhabi för Volvo. Volvo Bussar har därmed fått ett rejält genombrott i gulfstaterna.

Med den nya ordern har Volvo fått beställningar på närmare 800 bussar till Förenade Arabemiraten.

För en månad sedan vann Volvo en order på 373 stadsbussar till Dubai. De förta av dessa kommer att levereras under det tredje kvartalet i år. Nu köper transportdepartementet i Abu Dhabi 168 långfärdsbussar i premiumklassen från Volvo. Volvo levererar chassierna som ska karosseras av Castrosua. Leveranserna inleds under det fjärde kvartalet i år och pågår under ett år.

Chassierna är av modellen Volvo B11R och är de första Euro 6-bussarna i Abu Dhabi.

Förutom själva bussarna ingår i kontraktet ett omfattande underhållsavtal där batterier och däck ingår.

– Med den här senaste ordern fortsätter transportdepartement i Abu Dhabi att visa stort förtroende både för Volvos produkter och vårt team. Vi är stolta och glada att få leverera en transportlösning som har topprestanda vad gäller

köregenskaper, komfort och säkerhet, säger Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar.