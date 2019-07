Ny mobilitet: Billigare än taxi, närmare än buss

I en rad städer på olika håll i världen vinner det amerikanska företaget Via marknad i kollektivtrafiken, ofta i samarbete med lokala trafikföretag. Affärsidén är att erbjuda resor som är betydligt billigare än taxi men måttligt dyrare än den vanliga kollektivtrafiken. Via är en anropsstyrd tjänst, men inte en tjänst som man kan resa från dörr till dörr med, snarare från närmaste gathörn till ett gathörn nära slutmålet. Det är också en tjänst som kan användas i områden i städer som har svag kollektivtrafik.

Så är det exempelvis i den engelska staden Oxford där det största lokala bussföretaget Oxford Bus i partnerskap med Via startade PickMeUp för ett drygt år sedan. Oxford Bus ägs av den brittiska transportjätten Go-Ahead som nu också har ett nordiskt dotterbolag med bas i Malmö och med ambitioner att bryta in på den svenska buss- och spårtrafikmarknaden.

Eftersom busstrafiken i Storbritannien utanför London är avreglerad arbetar såväl Oxford Bus som den anropsstyrda tjänsten PickMeUp på rent affärsmässig grund. Skillnaden är stor jämfört med Taxiförbundet i Sverige som vill mer och mer skattepengar till taxi genom ett särskilt skatteavdrag för taxiresor.

I ett område som först omfattade 31 kvadratkilometer inräknat centrala Oxford och ett stort område med många arbetsplatser i östra delen av staden kan resenärer med hjälp av en särskild app bli hämtade vid en virtuell busshållplats som de själva väljer, exempelvis ett gathörn. Inom några minuter, högst tio, efter beställning via appen blir kunden hämtad. Appen samordnar också beställningar från andra resenärer som ska resa ungefär samma sträcka. Idén är att locka bilresenärer att istället välja kollektivtrafik.

PickMeUp i Oxford är Storbritanniens största system av anropssstyrd busstrafik, trots att Oxford med sina omkring 155 000 invånare ingalunda är någon storstad. Häromveckan firade PickMeUp ettårsjubileum.

Fler städer

Enligt Go-Ahead har resandet med de små Mercedesbussar man använder för PickMeUp med råge överträffat företagets förväntningar. Det första året har man haft 140 000 resor, det vill säga närmare 4 000 resor i veckan. 25 000 personer har laddat ner appen och registrerat sig som kunder. Sedan starten har trafikområdet utökats och antalet bussar i systemet har vuxit från sex till nio.

Att åka med PickMeUp är betydligt billigare än att ta en taxi, men så handlar det inte heller om en tjänst från dörr till dörr. En liten bit får kunden gå.

PickMeUp är inte avsedd att ersätta det vanliga busslinjenätet, vilket också avspeglas i vad det kostar att resa. En enkelresa inom hela trafikområdet kostar i lågtrafik 2,50 pund (knappt 30 SEK), men resor till centrum kostar 50 pence mer. Och finns det en direkt bussförbindelse mellan start och målpunkten för resan måste kunden betala ett tillägg för att resa med PickMeUp.

Ett vanligt pris i Sverige med de populära elsparkcyklarna är tre kronor i minuten.

– Framgångarna i Oxford gör att vi ser på möjligheter att investera i anropsstyrd även i andra städer, kommenterar Katy Taylor, affärs- och kundchef vid Go-Ahead Group.

Under försommaren startade Go-Ahead, även det i samarbete med Via, liknande trafik i Sutton, söder om London. Via samarbetar om liknande trafikläsningar även i andra brittiska städer, och då inte bara med Go-Ahead utan även med andra operatörer, exempelvis Arriva.

Även globalt arbetar Via tillsammans med traditionella kollektivtrafikföretag. I Sydney, Australien, är det Keolis, i Los Angeles är det lokaltrafikmyndigheten LA Metro. i Arlington utanför Washington har det vanliga busslinjenätet avvecklats till förmån för anropsstyrd trafik som körs av Via. Billigare för samhället, bekvämare för resenärerna.

Mercedes-Benz

I Europa har Via bland annat inlett ett samarbete med Mercedes-Benz i Amsterdam, London, den brittiska staden Milton Keynes och Berlin. Det gemensamma företaget har fått namnet ViaVan och använder sig av småbussar från Mercedes-Benz.

ViaVan planerar att senast år 2025 endast använda elfordon; i Berlin kommer bara elfordon att användas redan nästa år. Redan nu är hälften av småbussarna där eldrivna.

I den tyska huvudstaden följer ViaVan samma affärsmodell med ett lokalt partnerskap som Via brukar tillämpa på andra håll. Här kallas den anropsstyrda trafiken Berlkönig och körs i samarbete med det samhällsägda lokaltrafikföretaget BVG, Berliner Verkehrsbetriebe. Berlkönig är världens största system med anropsstyrd trafik genom ett lokaltrafikföretag.

Individuellt och billigt

– Lika individuellt som att åka bil, men nästan lika billigt som att ta bussen, säger BVG i marknadsföringen av Berlkönig.

Trafiken startade i höstas och är igång dygnet runt, sju dagar i veckan i ett stort område i centrala Berlin. Som i andra städer där Via är verksamt bokas Berlkönig via en app. Några minuter efter beställning kommer en liten Mercedesbuss och hämtar kunden. Vias datasystem ser till att fordonen utnyttjas effektivt. Upp till sex passagerare kan resa samtidigt, även om någon av dem är rullstolsburen.

Priset är 1,50 euro (drygt 15 SEK) per kilometer med ett lägsta pris på fyra euro. I högtrafik tar Berlkönig ut ett pristillägg. Datasystemet räknar i förväg ut priset för varje resa och förmedlar det till kunden.Sedan kommer det inte att ändras – till skillnad från en taxi där taxametern tickar på även om bilen står stilla i trafiken.

Om kunden bokar en resa för flera personer som reser samtidigt betalar de övriga endast halva priset.

Idag rullar hundra småbussar åt Berlkönig i Berlin. De första sex månaderna hade Berlkönig transporterat 300 000 resenärer.

Hos taxiförarna är Berlkönig inte populär eftersom man ser konkurrensen som tuff, inte minst därför att Berlkönig i likhet med den övriga kollektivtrafiken i Berlin är skattesubventionerad.