Volvo toppade stillsam november för bussarna

November blev en lugn månad när det gäller nyregistrerade bussar i Sverige enligt Bil Swedens statistik. Under november registrerades totalt 44 nya bussar (både lätta och tunga), 53,2% färre än under samma tid förra året, då 94 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – november 1146 bussar, 44,0% fler än förra året, då 796 stycken registrerades. Volvo toppade registreringarna av tunga bussar under november. Bil Swedens statistik är alltjämt missvisande när det gäller elektrifieringen av busstrafiken.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick under november till 36 under november, 53,8% färre än under samma tid förra året då 78 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – november 908 tunga bussar, 67,8% fler än under motsvarande period förra året då 541 registrerades.

– Nyregistreringarna av eldrivna bussar, exklusive direktimport, har hittills i år ökat med 200 procent. De har en marknadsandel på 7,1 procent av den totala bussmarknaden jämfört med 3,4 procent samma period förra året. Vi förväntar oss en snabb omställning mot elektriska stadsbussar. Detta är drivet av att tekniken nu är mogen, stor del av bussflottan behöver bytas ut inom rätt så kort period, men främst genom att offentlig upphandling driver utvecklingen mot elektrifiering, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Bilden i Bil Swedens statistik är dock långt ifrån komplett eftersom statistiken inte tar upp direktimporterade bussar som utgör en stor del av de elbussar som hittills registrerats i landet. Främst därför att Nobina har köpt ett stort antal elbussar från BYD som direktimporterats.

Bil Swedens statistik underskattar följaktligen alltjämt grovt elektrifieringen av busstrafiken i landet.

Här är topplistan över nyregistrerade tunga bussar under november:

Volvo 15

Mercedes-Benz 13

Scania 3

Temsa 2

Neoplan 2

Setra 1