SL: 155 miljoner back på två veckor

Försäljningen av 30-dagarskort i SL-trafiken i Storstockholm har störtdykt till följd av covid-19-pandemin, skriver lokaltidningen Mitti. Under de två veckorna 13 och 14, från den 25 mars, sålde SL 166 500 färre 30-dagarsbiljetter än under samma tid i fjol. Det motsvarar en minskad försäljning på cirka 155 miljoner kronor under dessa två veckor – en nergång på drygt 60 procent.

– Vi kommer att hantera det ansvarsfullt från regionens sida. Men vi är också tydliga med att staten måste vara med och hjälpa till. Kan man stötta flyget, sjöfarten och bankerna måste man vara villig att stötta regionerna, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) till Mitti.

– Just nu är fokus på att köra hundra procent av trafiken men vi har bara en tredjedel av resenärerna kvar. Det kostar oss jättemycket. Men just här och nu är alla överens om att det här måste få kosta pengar.