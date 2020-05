Mest Volvo i en stark månad för BYD

Volvo dominerade nyregistreringarna av tunga bussar i Sverige under april enligt branschorganisationen Bil Sweden. Men april blev också en stark månad för busstillverkaren BYD som dock direktimporteras och därför inte redovisas av Bil Sweden. För BYD handlar det om 34 elbussar, samtliga av dessa till Nobina. 16 tolvmetersbussar till Halland och 18 ledbussar till Linköping. Förra månaden registrerades fyra BYD av Nobina för trafik i Barkarbystaden nordväst om Stockholm.

Bortsett från den betydande direktimporten registrerades under april totalt 99 nya bussar, både tunga och lätta, i Sverige. Det är 43,5 procent fler än under samma tid förra året då 69 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – april 207bussar, 15,2% färre än förra året, då 244 stycken registrerades.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 91 under april, 44,4% fler än under samma tid förra året då 63 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – april 175 tunga bussar, 13,4% färre än under motsvarande period förra året då 202 registrerades enligt Bil Swedens dessvärre missvisande statistik som också innebär att antalet elbussar på marknaden redovisas fel.

– Nyregistreringarna av bussar gick mot strömmen när det gäller fordonsregistreringarna och ökade sina registreringar i april med 43,5 procent, även om det är en uppgång från relativt låga nivåer. Bussmarknaden är till stor del drivet av offentlig upphandling, säger Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden.

Här är topplistan för nyregistreringar av tunga bussar enligt Bil Sweden, kompletterad med siffrorna för BYD:

Volvo 76

BYD 34

MAN 6

Scania 6

Temsa 2

Iveco 1