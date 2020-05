”Kollektivtrafiken prioriterat område”

Kollektivtrafikens situation med anledning av covid-19-pandemin är en prioriterad fråga. Det säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) i en intervju i Dagens Nyheter på måndagen. Intervjun handlar främst om bostadsmarknaden, men tar också upp frågan om de åtgärder som regeringen hittills har gjort för att möta nergången i den svenska ekonomin.

Per Bolund säger där att han anser att regeringen måste vara beredd att använda Sveriges stabila statsfinanser och att regeringen hela tiden analyserar vilka behov som finns och vilka ytterligare åtgärder som behövs. Däremot vill Per Bolund, med hänvisning till pågående samtal, inte gå in på några konkreta förslag.

– Vi ser med oro på de rapporter som kommer om att kollektivtrafiken har det väldigt svårt just nu och att intäkterna från biljetterna har sjunkit kraftigt samtidigt som det finns krav på att man har kvar trafiken just för att inte öka smittrisken. Det är något som vi ser som prioriterat, säger han dock till DN