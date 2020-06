Kraftig ökning för bussarna

Samtidigt som nyregistreringarna av såväl personbilar och lastbilar minskade kraftigt under maj till följd av covid-19-pandemin ökade bussregistreringarna starkt. Det visar siffror från branschorganisationen Bil Sweden. Scania dominerade stort när det gäller tunga bussar. med MAN och Solaris som tvåa och trea i registreringsstatistiken.

Under maj registrerades totalt 207 nya bussar (både lätta och tunga), 44,8% fler än under samma tid förra året, då 143 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – maj 414 bussar, 7,0% fler än förra året, då 387 stycken registrerades.

Uppgången för bussar förklaras till stor del av de upphandlingar som nyligen genomförts, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 200 under maj, 52,7% fler än under samma tid förra året då 131 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – maj 375 tunga bussar, 12,6% fler än under motsvarande period förra året då 333 registrerades.

Solaris, som under flera år varit nästan osynlig i den svenska registreringsstatistiken gör nu en rejäl comeback med 30 nyregistrerade bussar och fler är på väg. Bakom siffran ligger den order på 50 bussar som Vy Buss la hos Solaris i augusti förra året (klicka här). Flertalet av bussarna ska gå i trafik i Gävle dit Vy också har beställt åtta elbussar från Solaris med leverans första kvartalet 2022.

Här är topplistan över nyregistrerade tunga bussar i Sverige under maj månad:

Scania 132

MAN 34

Solaris 30

Setra 2

Mercedes-Benz 1

Volvo 1

Till siffrorna kommer 2 BYD elbussar som inte redovisas av Bil Sweden.