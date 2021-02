Covid-19: Ras för Volvo Bussar – men god lönsamhet för Volvokoncernen

Covid-19-pandemin slår hårt mot Volvo Bussar, bland annat på grund av den mycket låga aktiviteten inom turistnäringen och svaga efterfrågan på turistbussar. Under fjärde kvartalet 2020 minskade Volvo Bussars orderingång med hela 68 procent och leveranserna med sex procent. Rörelsemarginalen blev – 0,4 procent. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen.

För helåret 2020 minskade orderingången på Volvos bussar med 34 procent jämfört med 2019, från 8 492 bussar till 5 641 bussar. Fjärde kvartalet 2019 fick Volvo beställningar på 2 498 bussar och fjärde kvartalet i fjol endast 791 bussar.

Nergången i omsättning var särskilt stor på de nord- och sydamerikanska marknaderna med 47 respektive 45 procent under 2020. Europa klarade sig bättre med en omsättningsminskning på – 22 procent.

I rapporten konstaterar Martin Lundstedt, vd och koncernchef för AB Volvo, att Volvo Bussar har varit spjutspetsen i Volvos utveckling av elektrifierade transportlösningar. Under det fjärde kvartalet i fjol levererades Volvos hittills största order på elektriska bussar – 145 bussar till Transdev i Göteborg.

Under 2020 tappade Volvokoncernen nästan 100 miljarder kronor i intäkter, men det justerade rörelseresultatet blev trots det 28,6 miljarder och vinstmarginalen 8,4 procent. Omsättning i fjol blev 338,4 miljarder kronor vilket kan jämföras med 432 miljarder året innan. 2019 var det justerade rörelseresultatet 48 miljarder kronor.

Det är i hög grad lastbilarna som räddar Volvokoncernens höga lönsamhet och i kontrast mot bussarna steg orderingången på lastbilar med hela 61 procent under det fjärde kvartalet. Även anläggningsmaskinerna gick bra.

För bussarna fortsatte den svaga efterfrågan under det fjärde kvartalet med sex procents minskning av leveranserna och 68 procents minskning av orderingången.

Lönsamheten för Volvo Bussar rasade till ett minus på 24 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, jämfört med ett plus på 297 miljoner samma period 2019. För helåret redovisar Volvo Bussar ett minus på 445 miljoner under fjolåret mot en vinst på 1 337 miljoner 2019.

– Nedgången i efterfrågan är särskilt kraftig för turistbussar och relaterad serviceförsäljning, men aktivitetsnivån på stads- och transitbussmarknaden är också lägre. Skiftet mot elektrifiering av stadsbussar fortsätter, skriver Volvo i rapporten.