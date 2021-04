Svenskt investmentbolag i mångmiljardaffär med skolbussar

Det svenska, globalt verksamma investmentbolaget EQT ska genom en av sina investeringsfonder, EQT Infrastrucutre V, förvärva två stora bussföretag i USA. Köpeskillingen är 4,6 miljarder dollar, drygt 38 miljarder kronor. Affären gäller de båda företagen First Student och First Transit som idag ägs av den brittiska transportjätten First Group. I december köpte EQT den norska transportjätten Torghatten som också kör busstrafik i Jämtland.

First Student är Nordamerikas största skolbussföretag och betjänar närmare 1 000 skoldistrikt samt har mer än 900 miljoner resor om året med de välkända, gula skolbussarna. First Student grundades 1983.

First Transit grundades 1955 och har trafik på cirka 300 platser i Nordamerika. Företaget har en bred verksamhet och kör bland annat handikapptransporter, trafik åt universitet och företag samt åt äldreboenden. First Transit har cirka 350 miljoner resenärer per år.

Huvudkontoret för de båda företagen ligger i Cincinatti, Ohio.

I och med affären planerar First Group att koncentrera sig på sin verksamhet i Storbritannien. Affären väntas vara genomförd under sommaren.

Så sent som i december köpte EQT norska Torghatten (klicka här) som bland annat driver färjor, flygbolag och en omfattande busstrafik. Torghattens bussföretag Trönderbilene kör sedan drygt ett år delar av kollektivtrafiken i Jämtland.