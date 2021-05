Lyft för bussar i EU

April blev en återhämtningens månad när det gäller nya bussar i EU. Det visar nya siffror från de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Under april nyregistrerades totalt 1 842 nya bussar över 3,5 ton i EU. Det är en ökning med 86 procent, jämfört med samma månad förra året.

Samtliga de fyra största bussmarknaderna, Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland, rapporterar en ökning. Särskilt stark var den i Frankrike och Spanien, som båda redovisar en tillväxt på 103,6 procent, jämfört med april 2020.

Lyftet under april gör dock inte att årets första fyra månader sammanlagt har återhämtat nergången. Under perioden januari – april minskade nyregistreringarna av bussar i EU med 1,2 procent. För Spanien var nergången 26,5 procent, Italien redovisar -9,7 procent och Tyskland -8,8 procent. Frankrike är den enda av de fyra stora marknaderna som under årets första fyra månader hade en tillväxt i bussregistreringarna, +11,2 procent.