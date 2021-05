Marginellt uppåt för bussarna – varannan buss en elbuss

Nyregistreringarna av bussar ökade endast marginellt under april i år, jämfört med samma månad förra året. Det visar siffror från branschorganisationen Bil Sweden. Hittills i år har dock ökningen för bussarna varit 26,6 procent.

– Nyregistreringarna av bussar ökade med en procent i april och har hittills i år ökat med 26,6 procent, dock från en låg nivå. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Hittills i år har varannan nyregistrering varit en elbuss, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Under april registrerades totalt 100 nya bussar (både lätta och tunga), 1,0% fler än under samma tid förra året, då 99 stycken registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – april 262 bussar, 26,6% fler än förra året, då 207 stycken registrerades.

Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 95 under april, 4,4% fler än under samma tid förra året då 91 bussar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari – april 215 tunga bussar, 22,9% fler än under motsvarande period förra året då 175 registrerades.

Här är topplistan över nyregistrerade tunga bussar under april:

Volvo 51

MAN 39

Mercedes-Benz 3

Temsa 1

Setra 1

All Volvobussar utom en av de som registrerats under månaden, det vill säga 50, har varit elbussar av modell Volvo 7900E. Volvo är också den enda leverantör som har kunnat räkna in elbussar i registreringstatistiken under april.