Kraftig nergång för bussarna

Nyregistreringarna av bussar i Sverige minskade kraftigt under juni, jämfört med samma tid förra året. Det framgår av statistik från branschorganisationen Bil Sweden. Statistiken visar också att drygt var tredje nyregistrerad buss under det första halvåret i år var en elbuss.

– Nyregistreringarna av bussar minskade i juni med 82 procent jämfört med samma månad i fjol. Under första halvåret registrerades 394 bussar, vilket är en minskning med drygt 39 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Under första halvåret var drygt var tredje nyregistrering en elbuss, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Under juni registrerades totalt 42 nya bussar, både lätta och tunga. Nyregistreringarna av tunga bussar över 10 ton uppgick till 34 under juni, 85,3% färre än under samma tid förra året då 232 bussar registrerades.

Här är registreringssiffrorna för nyregistrerade tunga bussar under juni:

Mercedes-Benz 27

Volvo 4

Setra 1

MAN 1

Neoplan 1

Dessutom redovisar Bil Sweden 12 direktimporterade BYD vilka vi redovisade i förra månadens statistik. Därmed blev BYD i praktiken näst största bussmärke i Sverige under juni. De tolv bussarna är de som nu satts i trafik av Nobina i Piteå.