Ny rapport: Så kan turist- och beställningstrafiken vinna tillbaka resenärerna

Hur ser vägen framåt ut för bussresebranschen? Det är en av de frågor som tas upp i en ny forskningsrapport från K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik. Bakgrunden är att bussresebranschen är en av de näringar som drabbats hårdast i samband med covid-19-pandemin. Många av företagen i branschen är små och medelstora familjeföretag med låga marginaler. Över ett år efter pandemins utbrott sår fortfarande en stor del av verksamheten hos bussreseföretagen stilla.

Vilka är turist- och beställningstrafikens utmaningar och styrkor är den fråga som är i fokus för författarna till rapporten Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring ställer. Där går de två forskarna Vanessa Stjernborg och Solène Prince igenom nuläget för turist- och beställningstrafik med buss i spåren av covid-19.

De konstaterar att pandemin har slagit hårt mot turist- och besöksnäringen och däribland mot bussbranschen och det talas om stora ekonomiska förluster.

På grund av restriktioner har människors resande kommit att förändrats, fler använder bilen som färdmedel och det kollektiva resandet har minskat markant. Affärsresandet har blivit kraftigt åtgånget och mer eller mindre försvunnit. Evenemang som konferenser, tävlingar, mässor och utställningar har ställts in. Människor har i större utsträckning kommit att semestra på hemmaplan och har främst hållit sig till närområdet för naturupplevelser och friluftsaktiviteter i lokala områden.

Rapporten resonerar om en rad olika faktorer som påverkar resandet i framtiden. Man konstaterar bland annat att bussbranschen har arbetat hårt för att bli fossilfri, men att den är dålig på att ta tillvara hållbarhetsargumenten. Bättre marknadsföring inom området behövs.

– Mycket handlar nu om att återskapa turistindustrin i spåren av pandemin, och däribland ett transportsystem som bygger på resiliens, social jämlikhet och miljömässig hållbarhet, skriver författarna och pekar på att turismforskare hyser hopp om att den globala turismen återkommer under mer hållbara former: mer ansvarsfullt resande, mer resurseffektiva färdmedel som det kollektiva resandet, gång och cykel.

– En överhängande fråga inom turistbuss- och beställningstrafiken handlar i nuläget om hur man får resenärerna att våga åka buss igen när den rådande situationen vänder, framhåller forskarna.

De pekar på att covid-19:s påverkan på turistnäringen inte enbart speglas i ekonomiskt bortfall. Det handlar också om människors uppfattning och risker som påverkar vilka varor och tjänster de efterfrågar. Och hur individer uppfattar risker skiljer sig åt i hög grad, beroende på en rad faktorer: resvana, ålder, kön, utbildning, kulturell bakgrund… Men mycket pekar på att turistens upplevda risk är subjektiv, baseras på individuella faktorer, och ofta skiljer sig från den som beslutsfattare och branschutövare har.

Sannolikt kommer gruppresorna inledningsvis troligen att gå mest inom landets gränser på grund av osäkerhet om vad som gäller för utlandsresor. Grupperna kommer troligen också att vara mindre för att säkra fysisk distansering, skriver rapportförfattarna och citerar en tidigare reseredaktör för den stora amerikanska dagstidningen Los Angeles Times:

“The wheels on the bus will still go ‘round and ‘round, but the buses will be less fully occupied or there will be two buses where there used to be one”.

Klicka här för att ladda ner rapporten.