Hotellpersonal får skjutsa gäster när flygbuss och taxi saknas

Eftersäsongen på Gotland är ovanligt het, men besökare på ön har svårt att komma till flygplatsen när det är dags att lämna ön. Flygbussar saknas och taxi kan vara svårt att få. Ibland får hotellanställda skjutsa gäster till flyget i sina privatbilar. Men en lösning på problemet låter vänta på sig, rapporterar Sveriges Radio P4 Gotland.

Under sommarens högsäsong trafikerar Vy Flygbussarna Visby flygplats, men under övrig tid saknas kollektivtrafik till flygplatsen. Under årets intensiva eftersäsong har frågan om flygbussar även andra tider åter väckts till liv på Gotland.

Ibland får medarbetare på hotell kasta sig in i sina privatbilar för att skjutsa gäster till flyget eftersom det också kan vara långa väntetider på taxibilar.

Gunnar Jonasson, flygplatschef på Visby flygplats, säger till P4 Gotland att han vill ha busstrafik till flygplatsen. Han har vänt sig till Region Gotland för att få fram busstrafik till flygplatsen.

– Antingen en busslinje med en turtäthet som gör att väntan inte blir så lång eller en busslinje som är anpassad till flygets avgångs- och ankomsttider, säger han.

Men det kommer att dröja innan Visby flygplats får kollektivtrafik utanför högsäsong. Orsaken stavas resurser – utan utökade sådana blir det inga bussar.