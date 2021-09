London siktar på snabbt skifte till elbussar

Samtliga Londons 9 100 bussar i kollektivtrafik kan bli utsläppsfria till 2030. Det slog den brittiska huvudstadens borgmästare Sadiq Khan (labour) fast vid en konferens på fredagen. Tidigare har trafikhuvudmannen i London, Transport for London, åtagit sig att ställa om bussflottan till utsläppsfritt senast 2037. Nya vetenskapliga undersökningar visar också att lägre luftföroreningar också minskar risken för att människor måste läggas in på sjukhus för covid-19 och andra infektionssjukdomar som sprids via luften.

På fredagen lovade Sadiq Khan att omställningen till enbart fossilfria bussar skulle tidigareläggas från 2037 och genomföras senast 2034. Men om Transport for London skulle få statligt stöd kommer man att klara omställningen redan till 2030. I slutet av nästa år kommer tio procent av de 9 100 bussarna i London att vara utsläppsfria, det vill säga batterielektriska eller bränslecellsdrivna. Idag har de bussoperatörer som kör för Transport for London 950 utsläppsfria bussar, antingen i trafik eller beställda hos tillverkare.

För brittiska busstillverkare som Alexander Dennis (ADL), Wrightbus och Switch Mobility (tidigare Optare) skulle en snabbare omställning till utsläppsfri busstrafik i London vara ett lyft. Varje enskilt år svarar nämligen London för inköp av mellan en tredjedel och hälften av alla nya bussar som beställs i Storbritannien.

Sadiq Khan framhöll att ett ökat resande med kollektivtrafiken är grundläggande för att tackla två stora utmaningar: dels klimatförändringarna, dels luftföroreningarna.

Nyligen konstaterade forskare vid Imperial College London att det finns ett samband mellan hur utsatta människor är för luftföroreningar och hur allvarligt de drabbas av covid-19, något som flera undersökningar visar på.

Sadiq Khan menar att det finns övertygande bevis för att det är viktigt att minska luftföroreningarna för att stärka människors motståndskraft mot covid-19 och andra infektionssjukdomar som lunginflammation och bronkit.