Många kryssningsfartyg trots pandemin

Stockholms Hamnar kunde under kryssningssäsongen i år räkna in närmare 100 anlöp av kryssningsfartyg. På tisdagen kom den ordinarie kryssningssäsongs tre sista fartyg till Stockholm. Under säsongen, som sträcker sig från april till oktober, har 95 kryssningsfartyg gästat Stockholms Hamnars hamnar. Av totalt 225 000 kryssningspassagerare har över 100 000 gått iland.

– Det är mycket glädjande att Stockholm står sig stark som kryssningsdestination. Även ett år som detta lyckas man närma sig 100 kryssningsfartyg. Kryssningspassagerarna betyder mycket för Stockholm ekonomiskt och bidrar ett vanligt år med fler än 1000 arbetstillfällen i regionen, säger Joakim Larsson (M), ansvarigt borgarråd Stockholms Hamnar.

Säsongen startade med blue cruises, där passagerare inte gick i land och fortsatte sedan med bubble cruises, där passagerarna höll sig till sin egen ”bubbla”. Slutligen kom även möjligheten att gå iland på egen hand, under gällande pandemirestriktioner.

– I år väntar vi även in flera kryssningsfartyg som är bokade under vinterhalvåret. Det är en trend som bokningsmässigt ser ut att fortsätta också kommande år, säger Stefan Scheja, marknadsansvarig färjor och kryssningstrafik på Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar är en av få kryssningshamnar i världen som har haft öppet under hela pandemin vilket medfört att rederierna har kunnat återuppta kryssningar när möjligheterna har funnits. Under nya tider med andra förutsättningar har Stockholm som kryssningsdestination med sin fantastiska insegling och popularitet än mer bidragit till en förstklassig upplevelse.