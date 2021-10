Ny elbuss med lång räckvidd från Volvodotter

Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag Nova Bus har lanserat en ny elbuss med en räckvidd på upp till 470 kilometer på en batteriladdning, Nova LFSe+. Lanseringen ägde rum i samband med en lokaltrafikkonferens i Albany i delstaten New York i dagarna. Bussen har redan beställts av flera städer i Nordamerika, bland annat Vancouver, Kanada. Nova Bus utvecklar nu sin anläggning i staden Plattsburgh i delstaten New York till ett nav för sin bussproduktion i USA.

Bussen har en total batterikapacitet på upp till 564 kWh och laddning kan ske såväl via pantograf som med CCS-kontakt i depå. Maximal laddeffekt via pantograf är450 kW och via CCS-kontakt 150 kW. CCS-kontakter finns på bussens nåda sidor. Laddtiden vid pantografladdning av 35 kWh uppges av Nova Bus till sex minuter. Depåladdning av helt tomma batterier, antingen via pantograf eller via CCS-kontakt, tar mindre än 3,25 timmar.

Motorn är beprövade HDS200 från BAE Systems som också har levererat elektronik till dörrar med mera.

Nova LFSe+ kan ta upp till 41 sittande passagerare. Den totala passagerarkapaciteten för den 12,19 meter långa och 2,59 meter breda bussen är 59 passagerare med ett batteripaket på sex batterier och 68 passagerare om batteripaketet utgörs av fyra batterier.

LFSe+ är den senaste bussmodell som Nova Bus bygger på LFS-plattformen.