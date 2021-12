Åter normalt för hotellen utom i Stockholm

Turist- och besöksnäringen fortsätter att återhämta sig. Det framgår tydligt av nya siffror som visar att hotellen i Sverige nu är tillbaka på normal nivå med undantag för hotellen i Stockholms län. Under november var logiintäkterna för hotellen utanför Stockholms län endast 0,2 procent under nivån från november 2019. I Stockholm var de dock 23 procent lägre. Det visar nya data som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

– För en mycket hårt pressad sektor är detta ett glädjebesked. Även om Stockholm, sannolikt till följd av begränsat internationellt resande, fortfarande sladdar efter så går utvecklingen tydligt åt rätt håll, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

De samlade logiintäkterna för svenska hotell under november månad uppgick till 1 706 miljoner kronor.

Det är endast 10 procent under de 1 891 miljoner i logiintäkter som genererades under motsvarande månad 2019 och 248 procent bättre än november 2020 då intäkterna stannade på 490 miljoner kronor.

För Sverige exklusive Stockholms län blev logiintäkterna 1 102 miljoner kronor vilket endast är tre miljoner eller 0,2 procent lägre än i november 2019.

– Om man tar hänsyn till att det internationella resandet går på sparlåga så framstår siffrorna som imponerande. Branschen kommer från en långvarig kris och är fortfarande mycket bräcklig, men just nu finns det skäl att blicka mot framtiden med hopp för ögonen, säger Stefan Westerberg.

Hotellen i Stockholms län har fortfarande en bit kvar att vandra för att nå en normalnivå. I november stannade logiintäkterna på 604 miljoner kronor eller 23 procent lägre än 2019 års novembersiffror.

Samtidigt är återhämtningen mycket stark, 337 procent upp, jämfört med i november 2020 då endast 138 miljoner kronor kom in i logiintäkter.

– Huvudstadsregionens större exponering mot internationella gäster gjorde ju Stockholm till epicentrum för Sveriges hotellkris och nedgången när pandemin kom var anmärkningsvärt stor just här. Nyckeln för att fullt komma tillbaka är det internationella utbytet och att resandet återgår till normala mönster, säger Stefan Westerberg.