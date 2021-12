WHO-uttalande inte skäl för avbokning av resor

Det uttalande om utlandsresor för äldresom Världshälsoorgsnistionen WHO gick ut med den 30 november är inte skäl för resenärer att avboka resor kostnadsfritt. Det framhåller Sveriges Bussföretag. Bakgrunden är att WHO den 30 november uttalade att personer som är äldre än 60 år eller har nedsatt immunförsvar inte bör resa utomlands just nu. Redan samma kväll tog dock WHO tillbaka en del av sitt uttalande.

Då förtydligade organisationen att uttalandet gällde framförallt personer som är ovaccinerade eller som inte haft covid-19 tidigare och samtidigt tillhör riskgrupperna, främst multisjuka och personer över 60 år.

Sveriges Bussföretag menar att en rekommendation från WHO, som inte har tagits vidare av svenska myndigheter, inte har en sådan dignitet att det medför att resenärer har rätt att avboka en paketresa kostnadsfritt. Svenska UD har för Sveriges Bussföretag också bekräftat att uttalandet inte medför att de kommer att förändra sin avrådan. Därmed ska resenärer som avbokar resor göra det utifrån de bokningsvillkor som gäller, framhåller Sveriges Bussföretag.

På torsdagen meddelade också Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, att man har tagit fram en app som exempelvis evenemangsarrangörer men också andra kan ladda ner för att enkelt verifier om en person har vaccinationsbevis.

Appen Vaccinationsbevis kan användas för att skanna av besökares vaccinationsbevis. Den kan laddas ner från såväl Google Play som från App Store.