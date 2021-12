Brittiska Arrival startar elbusstester

Det brittiska företaget Arrival, som tidigare under 2021 börsnoterades på Nasdaq, har nu inlett testerna med den sin elbuss som företaget hävdar kommer att förändra bussmarknaden avsevärt. För de flesta i Sverige är Arrival okänt, men storföretag i fordonsindustrin som Hyundai och Kia redan har investerat miljardbelopp i Arrival. I framtiden ska Arrival tillverka sina bussar och andra fordon i mikrofabriker på olika håll i världen.

De tester som nu görs äger rum på en testbana i Storbritannien med sikte på en lansering av Arrival Bus på marknaden under 2022. Under första kvartalet ska ett av Storbritanniens största bussföretag, First Bus, prova bussen på ett antal av sina linjer i Storbritannien.

Serieproduktionen väntas börja under det andra kvartalet 2022. I somras tecknade Arrival och Hitachi avtal om att tillsammans utveckla laddinfrastruktur och digitala funktioner för Arrivals bussar som ska göra dem konkurrenskraftiga med konventionella bussar när det gäller investering. De båda företagen uttryckte då att de siktade in sig på marknaderna i Norden, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien för att påskynda elektrifieringen av bussflottorna där.

Enligt tillverkaren kan bussen skräddarsys för att svara mot behoven i olika städer. Genom att den är modulärt byggd kan längd, räckvidd, batteri och passagerarkapacitet anpassas till lokala behov. Bussen kan fås med upp till tre dörrar och är till stor del byggd i kompositmaterial vilket gör att vikten hålls nere.

Den version av Arrivals buss som First Bus ska testa är en enplansbuss som i likhet med många andra bussar på den brittiska marknaden endast har framdörr.

Golvet är helt plant, vilket enligt Arrival ökar tillgängligheten liksom utrymmet för stående passagerare. Fjädring, hjul och däck är identiskt lika både fram och bak och Arrival bedömer att konstruktionen är upp till 40 procent lättare än de batteribussar som idag finns på marknaden. Batterikapaciteten är 310,8 kWh och bussen kan laddas med antingen växelström eller likström.

Arrival grundades 2015 och har sina två huvudkontor i London samt i Charlotte, USA. Globalt har företaget över 1 400 medarbetare i Storbritannien, USA, Tyskland, Nederländerna, Israel, Ryssland och Luxemburg.