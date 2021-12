Klassisk Londontaxi på svensk offensiv

Den klassiska Londontaxin introduceras nu i Sverige i eldriven version, i praktiken hybridversion. Tillverkaren LEVC (London Electric Vehicle Company) presenterade på måndagen två nya återförsäljare för sina bilar: Team Autocar i Österåker, nordost om Stockholm samt GT Bil i Arlandastad, norr om huvudstaden. I november blev LEVC klart med återförsäljarvtal med företag i Kalmar och Växjö. LEVC ska inte bara marknadsföra sin eldrivna taxibil TX Taxi, utan också minbibussen TX Shuttle och Skåpbilen VN5 Van.

– Vår tillväxtstrategi kommer att förändra LEVC från ett företag med 90 procent av försäljningen inom Storbritannien till att ha en 60-procentig exportandel 2024. Det här är verkligen inte första gången LEVC har besökt Nordeuropa. Under utvecklingen av TX Taxi och dess helelektriska drivlina testade våra tekniker fordonet under extrema vinterförhållanden med snö och is vidpolcirkeln. Vi ville försäkra oss om att fordonet klarar kundernas krav, oavsett temperatur och väderförhållanden.

LEVC:s fordon är tillverkade i aluminium och har en helelektrisk drivlina samt en räckviddsförängare som består av en förbränningsmotor. TX kan på en laddning köra 101 kilometer på el och med hjälp av räckviddsförlängaren nå en räckvidd på 510 kilometer. Skåpbilen VN5 har en fullelektrisk räckvidd på 98 kilometer och en total räckvidd på 489 kilometer.