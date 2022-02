Nya biljetter och fortsatt återbäring i väst

Västtrafik ska lansera sin nya flexbiljett så snart som möjligt. Dessutom behålls återbäringen på Västtrafiks enkelbiljetter. Dessutom ska Västtrafik komma med ett nytt sommarerbjudande till sina resenärer. Det beslutade politikerna i kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland på torsdagen.

Sommarerbjudandet vänder sig till dem som vill upptäcka sommarpärlor i hela Västra Götaland till ett förmånligt pris. Sommarbiljetten blir extra fördelaktig för familjer, eftersom Västtrafiks medföljandeerbjudande kommer gälla. Det innebär att en vuxen kan ta med sig tre barn eller ungdomar under 20 år gratis.

– Resandet med kollektivtrafiken har förändrats kraftigt under pandemin och förväntas se annorlunda ut även i framtiden. Flexbiljetten blir ett alternativ för de som reser ofta med kollektivtrafiken men inte varje dag, till exempel studenter eller de som jobbar hemma ibland. Sommarerbjudandet är i sin tur en kampanj som vänder sig till de som vill semestra på hemmaplan, ett hållbart sätt att tillbringa sin semester som vi gärna uppmuntrar. Förhoppningen är att fler väljer att resa med kollektivtrafiken istället för med egen bil framöver, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Återbäringen för enkelbiljetter i appen Västtrafik To Go blir också kvar, trots tidigare beslut att ta bort den.

– Det är viktigt att våra biljetter och erbjudanden är anpassade efter våra resenärers behov. Efter att ha analyserat de nya resmönster vi sett under hösten står det nu klart att återbäringen ska finnas kvar för de resenärer som reser med enkelbiljetter i vår app Västtrafik To Go. Den kommer utvärderas ytterligare längre fram men nu tror vi att detta tillsammans med de nya biljetterna kommer matcha resenärernas behov på ett bra sätt, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.

Fakta om Västtrafiks nya biljetter och återbäringen:

Flexbiljetten innehåller 10 stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas inom 30 dagar. Priset är 620 kr för en zon, 930 kr för två zoner och 1 425 för tre zoner för vuxna. För ungdomar och studenter 465 kr för en zon, 700 kr för två zoner och 1 070 kr för tre zoner. Lanseras så snart som möjligt. Tidpunkt för biljettlansering kommer inom kort.

Sommarerbjudandet är köp en zon, res i hela regionen. Det innebär en 30 dagars Zon ABC-biljett vuxen för 815 kronor (student/ungdom 610 kronor) vilket är samma pris som för en zon. Västtrafiks medföljandeerbjudande gäller på biljetten. Lanseras till sommaren.

Återbäringen är en slags rabatt på enkelbiljetter. Den som köper fyra enkelbiljetter i appen Västtrafik To Go under en vecka får 20 procents återbäring som kan användas nästa gång man köper biljett.