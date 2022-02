Största elbussordern hittills för Volvodotter

Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag Nova Bus har fått sin största enskilda elbussorder hittills. Ordern omfattar 40 elbussar (varav 20 är en option) till Texas och Metropolitan Transit Authority of Harris County (METRO) i Houston. Bussarna ska vara levererade och sättas i trafik under det fjärde kvartalet i år och byggs i Nova Bus´ anläggningar i Plattsburgh, New York.

De ska sättas i trafik på linjer i Houstonområdet där luftföroreningarna är som värst.

Bussarna, Nova Bus LFSe+, är de första elbussarna i METRO:s flotta på cirka 1 300 bussar.

Nova Bus LFSe+ är 12,19 meter lång, 2,59 meter bred samt har upp till 41 sittplatser och upp till 27 ståplatser. Bussen är byggd i stål och har en elmotor från BAE Systems och kan fås med en batterikapacitet på upp till 564 kWh som ger den en räckvidd på upp till 470 kilometer.