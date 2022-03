Bussreseföretag: ”Det var som att dammluckorna öppnades och sedan stängdes igen”

När coronarestriktionerna upphörde i början av februari vände det på dagen för Sveriges bussresearrangörer. Kunderna strömmade till och framtiden såg ljus ut. Men så öppnade Ryssland krig mot Ukraina och allt stannade upp igen. ”Det är liksom inte lätt att vara researrangör nu”, rapporterar Helen Bergh på MK Bussresor från Busstorget i Tylösand.

Av Paula Isaksson

Den nionde februari i år upphörde de flesta åtgärder mot covid-19. På MK Bussresor märktes det direkt.

– Från att kunderna bara ringt och frågat lite så blev det bokningar och väldigt mycket förfrågningar kring resor fram i vår. Så vi hade väldigt positiva två och en halv veckor och kände att vi kanske kunde komma iväg på Hollandsresor och så i april och maj. Men sedan blev det som att man drog ner rullgardinen en gång till när Putin slog till, förklarar Helen Bergh.

På Tjörnarpsbuss var det som att en propp drogs ur när restriktionerna släppte, berättar Mikael Nilsson. Framför allt kom det många offertförfrågningar från föreningar och företag.

Men när kriget kom stannade det upp för de enskilda resorna i reseprogrammet.

– Folk känner en oro och sympati med dem som är drabbade av kriget. De tänker att varför ska jag ge mig ut på resa och lyxa mig när andra lider.

Enligt Helen Bergh och Mikael Nilsson är det främst resor i Sverige och Norden som bokas i dagsläget, medan ingen vill åka till Polen eller Baltikum. Bara på MK Bussresor har tre resor till Polen ställts in. Flera resenärer har även av bokat sina Cinderellakryssningar för att de inte vill färdas på Östersjön.

– Det finns en rädsla som märks väldigt tydligt, och efter de här åren med pandemin kan man inte köra resor som är minus från början. Nu är det tomt i ladorna, som Magdalena Andersson sa, och vi funderar på om vi kommer behöva ta ut någon form av bränsletillägg, säger Helen Bergh.

Än så länge har MK Bussresor inte gjort några höjningar till följd av bränsleprishöjningarna. Istället hoppas man att husbilsägarna ska börja åka buss istället.

– De är våra största konkurrenter men nu är det inte så billigt längre att köra husbil. Fast först måste vi hitta resmål som folk vågar åka till.

Likaså upplevde grossisten för gruppresor, RK Travel Group, en anstormning när restriktionerna upphörde. ” Men sedan kom ju Putin och då blev det stopp igen”, förklarar vd:n Göran Grell.

– Det blev inte så många avbokningar men det blev heller inte några påbokningar. Det känns som att det här är en repetition på det som vi redan har kört, det är en refräng som bara återupprepar sig, säger han och tillägger:

– Men det känns mindre jobbigt nu är tidigare, man är marinerad i den här känslan på något sätt och det positiva är att coronan är borta. Det är ingen som pratar om den längre och det ser man bara här på Busstorget, folk hälsar på varandra och kramas.

Vidare menar Göran Grell att de höga bränslepriserna gör att bussen nu har chans att konkurrera med flyget och personbilar.

– Det gäller att se positivt framåt, säger han och höjer armarna i en segergest.

På plats i Tylösand är även Joakim Kjellsson, vd för Maxli Travel Group där Scandorama ingår. Redan den tredje februari när regeringen meddelade att man skulle slopa restriktionerna var det som att dammluckorna öppnade sig, berättar han.

– Sju dagar i veckan stormade det in kunder som ville åka redan i april men också fram till september och detta varade oavbrutet till den 24 februari då dammluckorna stängdes igen. Sedan kriget startade har vi haft en försiktig försäljning men ändå mer än under pandemin, så man kan säga att det finns de som vill resa och vågar boka. Det hade vi inte under december och januari.

Samtidigt känner Joakim Kjellsson en viss optimism inför framtiden. Om det inte blir fred i Ukraina kommer folk kanske ändå känna att de måste åka till Frankrike och dricka vin, menar han. Ju längre resmålen ligger från Ukraina desto bättre går det.

– Vi säljer till Portugal, Spanien, Italien, Frankrike och med viss försiktighet även Tyskland. Men bränslepriserna ställer också till det för oss, fast här är uppsidan att kunderna inte kommer kunna köra själva ut i Europa utan kanske tar en bussresa istället. Det hoppas vi på, avslutar han.