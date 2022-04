Körigt i Skellefteå

Bristande framkomlighet är inte bara ett storstadsproblem. Dålig framkomlighet för busstrafiken gör att det kommunägda bussföretaget Skellefteå Buss nu tvingas be resenärerna om ursäkt för att man inte klarar tidtabellerna under rusningstid. Resenärerna uppmanas dessutom att om möjligt undvika att resa under trafiktopparna.

”Ett helt nytt Skellefteå utvecklas och det byggs och planeras som aldrig förr, för att många fler människor ska kunna leva här. Arbetet med att möta utvecklingen de kommande åren leder till en stor påverkan på all trafik, även busstrafiken. I dagsläget är det därför svårt att hålla tidtabellerna under rusningstimmarna”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

– En stadsutveckling som ser till helheten innebär många utmaningar när flera olika intressen ska vägas samman och prioriteras. Vi tittar kontinuerligt på möjliga lösningar där det är som mest ansträngt i trafiken, säger Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun.

Ändrade linjedragningar och extra körtid på några av de regionala linjerna är åtgärder som Skellefteå Buss har vidtagit för att förbättra punktlighet och minska förseningar. Skellefteå buss har också sett över sina förares scheman.

Resenärerna uppmanas att undvika rusningstid när det är möjligt.

– Det är också viktigt att vi når ut med betydelsen av att låta bilen stå hemma. Ju färre fordon på vägarna desto bättre kommer framkomligheten att bli. Vi jobbar mycket med frågan om hur vi kan underlätta för invånarna att åka kollektivt för att fler ska välja det alternativet, säger Marie Larsson, vd på Skellefteå buss.