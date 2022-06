Skånetrafiken minskar klimatutsläppen

Trots ett kraftigt minskat resande under 2020 och 2021 utökade Skånetrafiken samtidigt sitt hållbarhetsarbete. Under 2021 minskade de sammanlagda utsläppen av koldioxid från buss- och spårtrafiken med åtta procent mätt per körd kilometer jämfört med 2020. En viktig förklaring är den storskaliga satsningen på elbussar. Det framgår av Skånetrafikens hållbarhetsredovisning för 2021.

I och med minskningen under fjolåret har Skånetrafiken minskat sina CO2-utsläpp för femte året i rad.

– Jag är stolt över de höga ambitioner vi har för den skånska kollektivtrafiken, inte minst kring hållbarhetsarbetet. Vi elektrifierar allt fler bussar och vi har också tagit bort detaljkrav om bussars ålder för att istället löpande underhålla dessa så att våra resenärer möts av moderna och trygga fordon, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Trafiken drivs på förnybara bränslen och förnybar energi och tack vare teknikutvecklingen inom batterier har vi kunnat påbörja en omställning av busstrafiken till förnybar eldrift. Nästa steg är klimatneutrala resor, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Hon framhåller samtidigt att det kollektiva resandet behöver öka för att hjållbarhetsarbetet ska ge maximal nytta.

– Ju fler som reser med oss desto mer kan vårt arbete bidra till minskade klimatutsläpp och social nytta i Skåne och globalt. Vi behöver agera på det faktum att man minskar sina klimatutsläpp med 90 procent genom att åka kollektivt jämfört med att köra bil, säger Iris Rehnström.