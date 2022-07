Nästan varannan elektrisk i juni

Nyregistreringarna av bussar i Sverige ökade kraftigt under juni i år jämfört med samma tid förra året. Totalt registrerades 119 bussar, både lätta och tunga, under månaden, 183 procent fler än under juni 2021. Elbussarna utgjorde nästan hälften av de nyregistrerade bussarna, enligt statistik från Mobility Sweden. Uppgången i nyregistreringarna beror på offentliga upphandlingar samt att resandet nu ökar då pandemin klingar av.

Antalet nyregistrerade bussar över 10 ton var 115 med Volvo i topp, närmast följt av MAN. 45 procent av de nyregistrerade bussarna var elbussar, totalt 53 bussar, med MAN som största leverantör tätt följd av Volvo och Van Hool. Den belgiska tillverkaren levererade femton batteridrivna dubbelledade Van Hool ExquiCity till Nobina i Malmö för trafik på MalmöExpressen.

Här är topplistan över nyregistrerade tunga bussar (över tio ton) under juni:

Volvo 44

MAN 40

Van Hool 15

Scania 13

Mercedes-Benz 2

Temsa 1

Så här ser nyregistreringarna av elbussar under juni ut:

MAN 18

Van Hool 15

Volvo 15

Scania 3

Meredes-Benz 2