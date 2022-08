Bättre busstrafik i Östergötland

Östgötatrafiken ska leverera bättre kollektivtrafik till 20 000 fler östgötar när hösttidtabellen börjar gälla den 15 augusti. Då ska enligt Östögtatrafiken effekten av de satsningar som i mitten av juni genomfördes i östra Östergötland märkas fullt ut.

Flera nya linjer har lanserats där många bor, andra har rätats ut och fått färre stopp. Målet är fler avgångar och förkortade restider. På sikt räknar Östgötatrafiken med att satsningarna ger 70 000 fler hållbara resor per år.

Bland nyheterna:

· Krokek får en buss var 15:e minut till Norrköping under rusningstid och fler avgångar på kvällar och helger · Skärblacka får avgångar till Norrköping var 20:e minut under rusningstid och fler avgångar på kvällar och helger · Östra Ryd får en direktbuss till Norrköping och avgångar även på helgerna · Söderköping får en buss till Norrköping var 10:e minut under rusningstid · Finspång får två nya tätortslinjer och ännu fler avgångar till Norrköping än tidigare.