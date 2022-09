Årets Buss är MAN Lion´s City E. I hård konkurrens med flera andra stadsbussar har en internationell jury med representanter för ledande branschmedia i 23 europeiska länder utsett MAN Lion´s City E till Åretys Buss 2023. På måndagsskvällen tog Rudi Kuchta, chef för bussverksamheten vid MAN Truck & Bus, emot utmärkelsen från juryns ordföande Tom Terjesen vid ett evenemang i samband med mässan IAA Transportation i Hannover. Sverige representeras i juryn av Bussmagasinets chefredaktör Ulo Maasing.

Det var i maj som juryn samlades i Limerick på Irland för att under flera dagar granska de fem stadsbussar som deltog i årets upplaga av Bus Euro Test. Årets test gällde stadsbussar och ett krav var att de skulle vara eldrivna.

De fem bussarna i testet var Higer Azure, Karsan eATA, MAN Lion´s City E, Mercedes-Benz eCitaro och Volvo BZL Electric med kaross från MCV.

– Årets Buss 2023 är en buss som tilltalar dagens och morgondagens busspassagerare. Det är en buss med modernt utseende och en miljövänlig drivlina. Inne i bussen gör de ljusa färgerna att man känner sig välkommen. Man får en känsla av rymd och lugn. Det är bara att sätta sig ner och njuta av färden, säger juryns ordförande Tom Terjesen som är chefredaktör för norska Bussmagasinet.

– Vinnaren har också en av de bästa arbetsplatserna på marknaden. Att sitta bakom ratten på den här bussen är som att vara högste chef. Man har ett hörnkontor med utmärkt sikt och med mycket få döda vinklar. Man kan känna sig säker med flera inbyggda säkerhetslösningar och en mängd elektronisk utrustning som förebygger olyckor.

Efter flera dagar av intensiva granskningar, provkörningar, mätningar och expertdiskussioner röstade juryn för att utse MAN Lion´sCity E till Årets Buss 2023.

Juryn konstaterar att stadsbussen från Bayern alltjämt är en av de nyare på marknaden och skriver:

”Det visar sig både i den moderna exteriören och i passagerarutrymmet som juryn anser är en av de bästa. Tyskarna har lyckats mycket bra med att kombinera de olika tekniska lösningarna utan att bussens exteriör har blivit lidande – bussen är visuellt förfinad oavsett version.

Även förarplatsen förtjänar ett mycket högt betyg. De material som används är av hög kvalitet, föraren har goda justeringsmöjligheter när det gäller ratten och instrumentpanelen och instrumenten är också mycket stora och tydliga.”

Juryn har också bedömt bland annat batterikapacitet och räckvidd och skriver i sin motivering:

”MAN är utrustad med sex batteripaket, samtliga monterade på bustaket. Med 480 kilowatt har bussen den största batterikapaciteten av samtliga testade bussar. Tester visar att som en följd av detta är det möjligt att köra mer än 500 kilometer utan kompletterande laddning. Därmed klarar den de dagliga behoven hos flertalet trafikföretag.”

När det gäller batterierna erbjuder MAN två olika strategier för användning, konstaterar juryn. Den ena syftar till största möjliga räckvidd, den andra är anpassad för att åstadkomma längsta möjliga livstid för batterierna.

Bullermätningar i passagerarutrymmet visade att MAN under färd var den tystaste av bussarna, konstaterar juryn som också noterar att konstruktörerna har lyckats att anpassa fjädringen mycket bra så att tyngden från de takmonterade batterierna inte märks under körning.

”Elmotorns inställning är också bra och accelerationen är mjuk och behaglig för passagerarna. Föraren kan anpassa nivån för återvunnen energi med en spak vid ratten”, konstaterar juryn.

Årets Buss utses varje år av en internationell jury med representanter från de ledande fackmedierna i 23 europeiska länder. Ordförande för den internationella juryn är Tom Terjesen från Bussmagasinet i Norge. Sverige representeras av Ulo Maasing, bussmagasinet.se.

Varannat år delas priset ut till en buss för kollektivtrafik (Bus of the Year), varannat till en turist- eller långfärdsbuss (Coach of the Year). I höst utses även Minibus of the Year i samband med mässan FIAA i Madrid. Coach of the Year väljs nästa år i Budapest.

Här kan du se en video från Limerick och hur Årets Buss testades och valdes ut: