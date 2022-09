Arlanda Express: Vi tar resenärer från bussen

Under sommaren har Arlanda express vunnit passagerare från buss, taxi och privatbilar. Det uppger Arlanda Express på torsdagen. Tågföretaget uppger också att det under sommarperioden var fler passagerare som reste med Arlanda Express än sommaren 2019. För Flygbussarna har Swedavias tvångsflytt av busstrafiken från terminal 5 inneburit att man tappat marknadsandelar och ännu är långt från 2019 års resandevolymer.

Enligt Arlanda Express sker den största ökningen av tågpassagerare bland privatresenärer, alltså den kundgrupp som traditionellt har varit Flygbussarnas största. Tågföretaget pekar särskilt på ett ökat resande bland barnfamiljer och ungdomar.

Under perioden januari-juni 2019 utgjorde affärsresenärerna 30 procent av passagerarna på Arlanda Express. Motsvarande period i år var andelen affärsresenärer 23 procent. Under sommarperioden reste fler passagerare med Arlanda express än under sommaren 2019 trots att Arlanda flygplats ännu ligger på runt 80 procent av 2019 års volymer, uppger Arlanda Express.

Innan pandemin, 2018, låg marknadsandelen för tåg på ca 23 procent under helåret. Under perioden januari-juni 2022 valde 27 procent tåget, en ökning med 3 procentandelar. I statistiken ingår passagerare på Arlanda Express, SJ, SL och Mälab.

– Efter pandemin och flygplatskaos vill man välja det alternativet som är tryggast och punktligast, säger Magnus Zetterberg, vd för Arlanda Express.

I november 2020 tvingade det statliga flygplatsbolaget Swedavia bort all busstrafik från Arlandas största terminal till terminal 4. Det innebar bland annat att resenärerna fick dramatiskt längre gångavstånd mellan flygbuss och terminal.

I en intervju med bussmagasinet.se för en tid sedan (klicka här) riktade Zakaria Abna–Aissa, kommersiell direktör för Vy Flygbussarna, stark kritik mot Swedavias hantering av busstrafiken.

– På andra flygplatser som vi trafikerar återhämtar sig bussresandet i samma takt som flygresandet. Men inte på Arlanda flygplats. Där är återhämtningen betydligt svagare. Vi får många klagomål efter flytten. Resenärerna är missnöjda med att det är långt att gå till terminal 4 och att det är dåligt skyltat så att man inte hittar. Det gäller i synnerhet ovana resenärer.

Under det senaste året har lågprisflyget, som i stor utsträckning lockar privatresenärer, ökat mycket starkt på Arlanda. Bland annat har Ryanair flyttat all sin trafik från Skavsta till Arlanda och det tyska lågprisbolaget Eurowings har etablerat en bas där.

– Lågprisflygets kunder är prismedvetna och vill resa med oss. Men de hittar inte till flygbussarna därför att Swedavias information är och skyltning är bristfällig. Dessutom tvingas många av lågprisflygets resenärer till mycket långa gångvägar med sitt bagage för att kunna ta bussen. Det slutar med att de väljer bort bussen, sa Zakaria Abna–Aissa i intervjun i bussmagasinet.se.

– När vi gör kundundersökningar och frågar våra resenärer varför de väljer Vy flygbussarna finns det alltid ett svar som ligger i topp: närheten till hållplatsen. Det har Swedavia tagit ifrån bussresenärerna på Arlanda.